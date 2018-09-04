「花甲男孩」盧廣仲現身挺唐寶寶 促銷公益中秋禮

「花甲男孩」盧廣仲現身台中挺唐寶寶，籲購買手做禮盒過公益中秋。（記者蘇孟娟攝）

2018-09-04 17:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「花甲男孩」盧廣仲現身台中挺唐寶寶！今年金曲獎最佳作曲人、年度歌曲獎得主盧廣仲今現身台中，籲民眾中秋過節購買唐寶寶手做禮盒，幫助唐寶寶自食其力。

今年成立20週年的唐氏症基金會長年來照顧唐氏症者，並成立庇護工廠及「愛不囉嗦」庇護商店，助唐寶寶自力更生，但受大環境景氣影響，中秋佳節將至，但基金會指出，今年基金會唐寶寶自製的中秋禮盒買氣還未達去年同期的4成。

為催出買氣，今年擔任唐氏症基金會公益大使的盧廣仲今日下午特地到台中幫唐寶寶宣傳中秋禮盒。

盧廣仲指出，這次跟基金會合作有機會近距離接觸唐寶寶，對唐寶寶的專注與認真最印象深刻，尤其知道唐寶寶們自高中畢業後進入職場者有限，他說，唐寶寶需要的是機會，盼有更多企業釋出機會給唐氏症者，只要給他們多一點的時間，也可以做得跟大家一樣好。

甫獲今年金曲獎最佳作曲人、年度歌曲獎的盧廣仲也行動響應公益，他說，已捐出金曲獎獎金給唐氏症基金會，另再認購30盒基金會唐氏症者製作的禮盒，表達力挺心意。

今日他更寫下「一起力爭上游，像魚仔一樣」勉勵唐氏症者，也呼籲大眾今年中秋過公益佳節，可行動購買唐氏症者製作的中秋禮盒，支持他們自食其力的努力。

基金會指出，今年中秋主打「愛啟程」手感餅乾中秋禮盒，外型以「旅行箱」造型設計，內含6種口味的手工餅乾，另有中秋系列禮盒，歡迎民眾認購。