正妹女大生獲選華裔小姐 10月遠征北京為國爭光

育達科大學生林佳怡（右三）獲選為華裔小姐，師長也與有榮焉。（記者鄭名翔翻攝）

2018-09-04 16:48

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕「2018世界華人華裔小姐決賽」歷經半年、10次的海選賽，從海內外千名參賽者中選出20名佳麗，再依儀態、機智問答、才藝表演、泳裝走秀等競賽中，選出前3名華人小姐與1名華裔小姐。目前就讀育達科技大學時尚系的林佳怡以大方、優雅氣質脫穎而出，榮獲華裔小姐及最佳造型獎，將於10月代表台灣參加總決賽，盼能為國爭光。

由美國洛杉磯等全球各地華商會合辦的選美盛事，於台灣、洛杉磯、英國、澳洲、香港、澳門、泰國、星馬、印尼與上海等地，15個賽區同步展開選美賽事。

22歲的林佳怡初試啼聲就榮獲華裔小姐的肯定，她除了感謝校方提供優質的師資及場地，使她得以做足準備，站上舞台展現亮麗一面，也誓言要帶著全校師生及家人的加油打氣，持續精進自己的各項儀態與內在美，10月參加於北京的總決賽拿下最好成績，為國爭光。

育達科大校長黃榮鵬表示，林佳怡能夠從上千名海內外參賽者脫穎而出，實屬不易，全校師生皆與有榮焉，而校方也全力支持學生參加各項賽事，並盡力提供各項資源輔導，祝福她能在總決賽奪下好成績。