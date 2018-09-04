這所國立大學的新生禮讓大一生都驚呆了！

清華大學藝術學院學士班送給大一新生的創客工具箱，讓大一新生都愛不釋手，充滿期待要展開創作。（照片由清大提供）

2018-09-04 16:53

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學的大一新生禮超吸睛！清大藝術學院學士班今年送給大一新生一個創客工具箱，裏面有銲槍、熱熔膠槍、銼刀、數位電錶、數位游標卡尺，以及電路板晶片等數位工具，讓19名新生打開後都驚呆了！直呼超有專屬感，對大學生活充滿期待與目標。

清大藝術學院院長許素朱鼓勵大一新生放膽動手使用這些工具玩藝術，「看到電燈壞了也可以試著動手去修。」接下來，這群新生更會分組製作未來4年要用的桌子，及動手組裝3D列印機。

清華藝術學院科技藝術跨域學士班老師劉士達昨天也拿起工具箱向新生說明各工具的用途等，像捲尺和銲槍及熱熔膠槍可用於焊接電路板或材質膠合；期許學生善加利用創客工具箱。

清大表示，每只工具箱及箱內的設備成本約3000元，經費來自教育部補助的高教深耕計畫及清華校友的支持。

許素朱說，藝術學院已延聘國內外動力藝術、人機互動、虛擬實境、仿生藝術等一流的科技藝術師資，也與清華資工系、電機系合聘教授，指導學生運用感測晶片、新型合金等高科技材料及媒介來創作，期許學生扮演領頭羊角色，開創新的藝術創作領域。

大一新生陳立菡說，很喜歡動手做的感覺，拿到創客工具箱好開心，首屆藝術學院學士班唯一的男生顏毅也說，喜歡銲槍在手的「帥勁」，「選擇藝術學院學士班是為了有更多跨域學習的機會，未來想往3D動畫領域發展。