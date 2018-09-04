國圖南部分館競圖結果揭曉 將建台灣首座循環圖書館

2018-09-04 17:12

〔記者王涵平／台南報導〕國家圖書館南部分館競圖成果巡迴展今日在新營文化中心開展，競圖第1名設計理念建立台灣首座循環圖書館，保留基地90%的樹，以現有阿勃勒大道與小鎮相接，並建置太陽能天棚，期許在新營建立鑽石級建築圖書館。

開幕儀式由國家圖書館副館長吳英美主持，文化局長葉澤山與地方各界人士與會，「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」落腳台南新營，競圖評選，總共有9家建築師事務所參與，獲得競圖第1名的「九典聯合建築師事務所」，未來將與曾被Fast Company評為「美國最具影響力的50位設計師」、美國麻省理工學院可感城市實驗室主持人，同時在義大利合夥主持國際設計和創新工作室的Carlo Ratti合作，打造國圖首座分館及國家聯合典藏中心。

九典聯合建築師事務所建築師團隊也期許將過往圖書館的「大盒子」翻轉為許多的「小盒子」，以基地南北為軸線，讓民眾穿越經過時即可感知學習，成為生活的博物館，沿著生活大街、可經過戶外小書屋、圖書博物館、典藏中心、書咖啡、小鎮戲院（演講廳）等。

未來國家圖書館南部分館除將作為全國圖書聯合倉儲中心及全國數位保存中心，對全民開放、提供智慧化的公共閱覽服務。在設計也將參考國際趨勢，結合圖書博物館概念，提供數位閱讀服務及藝文展覽空間，希望2021年順利啟用，成為一座親近所有國人及分眾的國家級公共圖書館，為南台灣創造新的城市地標建築設計。