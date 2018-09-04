守護大湖口溪諸羅樹蛙 五河局打造生態廊道

第五河川局在斗南大湖口溪自治橋上游種植烏殼綠竹林，打造生態廊道保育諸羅樹蛙。（記者黃淑莉攝）

2018-09-04 16:40

［記者黃淑莉／雲林報導］大湖口溪雲林古坑、斗南段兩側竹林為國內諸羅樹蛙主要棲息地之一，為避免破壞諸羅樹蛙棲地，水利署第五河川局執行大湖口溪整治工程，加強堤岸竹林復育打造生態廊道，並在以河道整理、清疏等低衝擊開發及柔性工法取代傳統堤岸工程。

第五河川局副局長周建森指出，前幾年五河局執行大湖口溪整治工程計畫，參考的規劃報告是1、20年前資料，當時台灣生態學會雲林工作站主任陳清圳向該局反應，古坑、斗南段堤岸兩側竹林有許多諸羅樹蛙棲息，他與相關承辦人員前往會勘，真的看到全身綠色的諸羅樹蛙，還聽到悅耳的蛙鳴。

第五河川局課長白文祥表示，該局委託民間社團調查，發現大湖口溪兩側提岸旁竹林是諸羅樹蛙主要棲地，其中南勢角至自治橋間兩側的諸羅樹蛙數量最多，避免因為工程樹蛙無家可歸，五河局修改工程內容增加復育計畫。

白文祥說，因為耕作型態改變，大湖口溪沿岸許多竹園轉作其他作物，五河局在斗南自治橋上游栽種好幾千株烏殼竹營造諸羅樹蛙棲息地，打造生態走廊，並採用棲地外側以高鍍鋅箱型的土石籠。

敏感地區則以採減少堤防興建，改以河道整理、疏濬等低衝擊開發，復育諸羅樹蛙成效獲肯定。