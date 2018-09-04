后豐社區大學開學囉 來豐原火車站看「莊溪老師植物成果展」

后豐社區大學開學囉！歡迎大家來讀冊。（記者歐素美攝）

2018-09-04 16:52

〔記者歐素美／台中報導〕后豐社區大學開學囉，大家做伙來讀冊！即日起到9月8日第一週並可免費試讀，后豐社區大學並推動台中學及葫蘆墩學，讓民眾了解在地歷史，同時幫助教師進修108課綱，學習在地課程，今起並在豐原火車站舉辦「莊溪老師植物成果展」，民眾可藉此認識近200種植物種子，並有利用各種種子製作的玩偶或裝飾品等，十分有趣。

后豐社區大學去年起由台中市父母成長協會承辦，校長羅隆錚表示，后豐社區大學是豐原及后里唯一一所大學，社區大學並非專為銀髮族辦理，而是提供終身學習，只要能獨立行動就可申請就讀，國小學生也行。

后豐社區大學課程十分多元豐富，有美髮、舞蹈、非洲鼓、英語等，並特別開辦在地課程。后豐社區大學葫蘆墩學老師莊淑如表示，后豐社大為了108課綱推出「跟著陳炎正老師走讀玩文史」，特別邀請83歲的田調國寶陳炎正老師，專門走蘆墩圳，提供在職教師進修，認識在地課程，還可納入教師研習時數；另一個則是「聽古認識咱故鄉」，請林宣宏等7個在地達人來講豐原的故事，讓大家對故鄉有多一層的認識。這兩個課程都是台中學，也是葫蘆墩學，皆提供5折優惠。

另豐原火車站免費提供展櫃，供后豐社區大學每2個月推出師生成果聯合展覽，讓社大師生學以致用，回饋車站旅客，利用候車片刻，享受藝術等創作的洗禮，今起舉辦「莊溪老師植物成果展」。

莊溪是后里國中退休教務主任，從事植物收集研究近20年，共收集3000多種植物，除在后豐社大開課「認識台中植物生態」，並和中央研究院合作，將研究成果公布在網路供大眾認識學習，他說「每種植物都是我認識的對象」，並將自己研究成果當作公益，這次展出近200種，還有學生利用植物種子創作的玩偶及飾品等，非常有趣。