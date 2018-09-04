新知》敗血症檢測時間減半！ 中榮、國研院攜手研發新晶片

台中榮總與國家實驗研究院研發「抗生素藥敏檢測晶片」，能縮短敗血症檢測時間，從原有需4天、96小時檢測的時間，大幅縮短到只要51小時的時間，約縮短近兩天時間。（記者蘇孟娟攝）

2018-09-04 16:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕治療敗血症分秒必爭，台中榮總與國家實驗研究院研發「抗生素藥敏檢測晶片」，能縮短敗血症檢測時間，從原有需4天、96小時檢測的時間，大幅縮短到只要51小時的時間，約縮短近兩天時間，可望提早診斷、給藥治療，降低病人因敗血性休克死亡情況。

台中榮總院長許惠恒說，敗血症是指病菌侵入人體後造成的全身性嚴重發炎反應，隨病程發展會造成器官功能衰竭，死亡率達20％~30％，臨床上皆是先給予經驗性抗生素，等待抗生素敏感性報告出爐，再調整最適合的抗生素。

許惠恒說，問題是現行敗血症檢測從確認病菌到找出正確抗生素，約需96小時，也就是4天才能確認抗生素，對分秒必爭的敗血症治療是一大挑戰，中榮醫療團隊一直希望能設法縮短檢測時間，助敗血症病人能提早正確用藥治療。

台中榮總與國家實驗研究院奈米元件實驗室2年前攜手研究，開發出「抗生素藥敏檢測晶片」，目前已能將檢測時間大幅由96小時縮短到51小時，省下近兩天的時間。

中榮指出，當病人出現敗血症的症狀時，一般醫院的做法，是先抽血培養48小時，確認血液中含有細菌；再塗在培養皿上，培養24小時，等培養皿中的細菌濃度提高到一定程度，並待影響檢測結果的血球破裂；接著將細菌裝入不同試管，並在各試管中分別投入不同的抗生素，等待16~24小時，根據細菌的成長情形，研判哪一種抗生素可以有效抑制細菌，全部過程約需96小時。

國研院奈米元件實驗室博士鄭宜肪利用光電整合晶片科技，開發出「抗生素藥敏檢測晶片」，利用電流操控的方式，將血液中的微量細菌集中到很小的區域內，這項技術同時能將會影響檢測結果的血球隔離在外圍；搭配奈米感測晶片可查知極為微小的細菌濃度變化，提早確定適用的抗生素。

鄭宜肪說，這個技術只要經過前述第一步驟的48小時培養、確定病人血液中含有細菌後，即可分別裝入不同試管，直接投入不同抗生素，約等3小時後，即使各試管內細菌濃度僅有極微小變化，透過晶片能快速辨別細菌種類，據以確認使用何種抗生素，讓總檢測時間有效自96小時縮短到51小時。

此外，和現有檢測方式相比，抗生素藥敏檢測晶片的檢測成本也降低許多，一塊晶片目前因研究中約需1元美金，未來若商品化，可望再大幅降低。

目前這項晶片已進入人體臨床實驗，鄭宜肪指出，初期進行136例檢測，運用這個技術與傳統檢測方式檢測結果的符合率高達88.2％，下一階段將進行1到2年的巨量臨床實驗測試，可望第3年達到商品運用，屆時可望降低敗血性休克造成的死亡率及檢測成本，對患者、醫師、家屬和醫療系統都是一大福音。