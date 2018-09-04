取之十方用之十方 烏日玉闕朝仁宮普渡物資贈弱勢

2018-09-04 16:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區玉闕朝仁宮中元普渡今年有1035桌，信眾捐出453份普渡物資做公益，今天由烏日區長林峰輝、玉闕朝仁宮董事長林宏昭等人，將普渡愛心物資交由里長及社服團體發放，要取之十方用之十方。

今年玉闕朝仁宮普渡的供品達1千多桌，是歷年來最多，信徒們捐出了400多桌的供品給弱勢家庭，廟方將物資整理成箱，每一箱有白米、健康調合油、罐頭、飲料、調味料、麵食、糖、鹽、醬油等多種民生用品。

烏日有16里，每一里人數不同，因此朝仁宮看人口數來分發給各里，其餘則捐給全成社會福利基金會、于美人偏遠地區弱勢關懷協會等社福團體來領取，朝仁宮今天捐兩個團體各40份，由兩個團體分發給有需要的人。

玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，往年都有將普渡物資捐贈，今年普渡桌數比較多，捐贈者也比較踴躍，讓供品物資化為愛心。

烏日區長林峰輝表示，感謝玉闕朝仁宮長期投入慈善公益，來關懷烏日的弱勢家庭，今年更結合信徒的愛心捐出供品給弱勢家庭，非常有愛心。

全成社會福利基金會及于美人偏遠地區弱勢關懷協會都表示感謝。

全成督導郭姿秀表示，感謝玉闕朝仁宮長期關注社區弱勢家庭，每逢年底祈福法會及中元普渡，都會號召信眾，將供品捐贈全成基金會等社福團體發送至社區各角落，像及時甘霖濟助弱勢家庭。

于美人偏遠地區弱勢關懷協會理事賴朝一表示，會將普渡的物資，事先確認好所有關懷戶的需求，分配好物資，把信眾的愛心送到偏遠地區弱勢家庭手中。

九德里長、市議員參選人林國佑表示，由於九德里人口眾多，獲得玉闕朝仁宮捐出15箱物資，他自己再捐出一箱，要分送給有需要的里民。

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