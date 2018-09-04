環保署修法 家戶要繳交水污費

2018-09-04 16:17

〔記者劉力仁／台北報導〕為降低家戶污水的危害，一般家庭未來要繳交水污費，專款用於全國水污染防治之用。

今年5月立法院修正「水污染防治法」，授權地方政府徵收家戶水污費及訂定相關自治法規；環保署配合水污法修正，預告「水污染防治費收費辦法」修正草案，授權地方政府可開徵家戶水污費，以後位於政府公告污水下水道公共設施到達地區，但並未接管到污水下水道的家戶，將被列為水污費徵收對象，未於規定期限內繳納者，處1500元以上3萬元以下罰鍰。

民國95年，環保署依照「水污染防治法」第十一條規定，訂定「水污染防治費收費辦法」，但防治基金預算連年被刪，導致無法開徵，直到民國104年才宣布全面開徵水污費，不過實際上只徵收事業單位、工業區業者水污費，每年約4億元，其中4成給中央，6成給地方。家戶水污費迄今並未開徵。

由於各縣市紛紛興建污水下水道，配合水污法修正，環保署預告未來水污費將改由直轄市、縣市政府收取。地方政府可依照各縣市污水下水道興建程度，決定家戶水污費開徵時間及費率；依照「下水道法」被政府公告為污水下水道公共設施到達地區，但並未接管到污水下水道的家戶，將被列為水污費徵收對象。

環保署技正洪立羣表示，徵收方式可能隨自來水用量徵收（隨水徵收），所徵收費用全部交由地方政府使用，用於公共污水下水道系統幹管、污水處理廠及污水截流設施等建設，及公共污水下水道操作維護費用。

另外，公共污水下水道系統及社區專用污水下水道系統不徵收水污費。原本事業、工業區業者水污費，仍由環保署徵收，4成給中央，6成給地方分配方式不變。