趕不上景點爆紅速度 觀光遊憩據點遊客統計改每季檢討

觀光局公布「主要觀光遊憩據點統計作業要點」，每3個月會選出具代表性的知名景點成為候選景點，未來如象鼻岩等景點都有機會納入統計。（資料照）

2018-09-04 16:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局每月公布主要觀光遊憩據點遊客人數統計，但近年新興旅遊景點如雨後春筍般冒出，前交通部長賀陳旦曾要求觀光局的統計應該「與時俱進」，為回應國內旅遊趨勢，觀光局公布「主要觀光遊憩據點統計作業要點」，除每年檢討名單，每3個月還會選出具代表性的知名景點成為候選景點，未來如天空步道、象鼻岩等都有機會納入統計。

觀光局每月都會公布主要觀光遊憩據點遊客人數統計，景點類型包括國家公園、國家風景區、海水浴場、民營遊憩區等10個類型，每年都由縣市政府、國家公園或林務局等單位提報轄區內可供統計的遊憩據點，去年共有313個遊憩據點納入統計。

觀光局表示，過去的景點名單都是由各單位提報、逐年檢討，大多都是提報新增景點，不太會刪除，但隨著國內旅遊趨勢出現變化，越來越多新的旅遊景點透過網路瞬間爆紅，舊有的景點人數統計未必能反映真實的旅遊情況。

根據觀光局新訂的「主要觀光遊憩據點統計作業要點」，每年11月盤點主要遊憩據點名單，各單位提報的新增據點須具1年以上遊客統計值，且前1年度遊客總人次高於該區同類型據點遊客人次均值；而同1年度無法提供遊客人次統計資料達3個月以上的景點經觀光局及各單位檢討可直接刪除。

觀光局表示，這是該要點自90年訂定以來做過最大幅度修正。

另外，每3個月也會請各單位主動檢討核定新興據點為候選據點，並報觀光局審查和交通部核定；觀光局也表示，過去統計多以門票、停車位數、計數器等方式統計，如今統計技術發展快速，像是透過紅外線、熱點感應、電信大數據等新的技術都能準確統計進出人數，未來像三多商圈、象鼻岩等開放式空間也有機會納入統計，只要統計方式符合公正客觀原則，不重複計算就能列入計算。