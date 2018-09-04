議員籲發放泡水車補助 市府：暫不跟進

陳怡珍呼籲市府應發放泡水車補助。（陳怡珍辦公室提供）

2018-09-04 15:49

〔記者邱灝唐／台南報導〕南臺灣上月底面臨連日豪雨，導致民宅、汽機車都泡進水裡。台南市府日前宣布放寬家戶淹水補助標準，此舉也讓議員呼籲應跟進高雄市府發放泡水車補助。對此，南市府則說「暫不跟進」。

台南市府日前宣布將利用民間捐款和莫拉克風災結餘款，共1億餘元挹注災區，淹水20至49公分的家戶發給5千元慰助金、1公尺以上除原有的5千元之外，再加發1萬元慰助金，此舉引來各界叫好。

市議員陳怡珍今日也建議市府應針對泡水車發放慰助金，且比照高市府辦理，汽車損失達2萬元以上、機車損失達2千元以上，出具相關證明便可申請2萬、2千元慰助金。

不過，市府婉拒這項建議，並說由於泡水汽、機車不易認定，所以暫不跟進，目前也未評估大台南究竟有多少泡水車輛；但一名在安南區從事汽修廠的吳姓業者表示，光是他自行經營的汽修廠，在大水剛退去的一、兩天就有六輛車來維修，更別提連鎖汽修大廠，客戶的車輛則大多是水淹過輪胎一半，造成變速箱或引擎受損，以一般國產車來說，修理費應該要1、20萬。

聽聞市府暫不跟進泡水車補助，吳姓業者大喊可惜，並說車子能四處跑確實難以認定，但市府可參考淹水路段補貼當地居民，體恤民情。