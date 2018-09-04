新北4大夜市美食 9/8相約新月橋見

新北市市場處邀集新北4大夜市舉辦新北夜市新月祭活動。（圖由新北市政府市場處提供）

2018-09-04 15:55

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市市場處邀新北市4大夜市美食、遊戲攤位，於9月8日、9日一連兩天，在新月橋新莊端橋下廣場舉辦一年一度的夜市嘉年華「新北夜市新月祭」，提供4大好康，包括整點報食─夜市美食大放送、闖關摸彩抽任天堂SWITCH、童趣新月迺夜市和美食挑戰賽，民眾若挑戰套圈圈成功，就能跟家人同享價值超過600元的夜市美食全家餐。

市場處表示，現場集合4大夜市特色攤位，如湳雅夜市甜點控必吃的現烤台式泡芙、興仁夜市五星級主廚私房料理的島瓜、汐止觀光夜市獨特南洋風味的功夫大帝功夫麵，以及樂華夜市比牛排還厚的天使雞排等，一站吃遍4大夜市美味。

市場處表示，現場祭出「整點報食─夜市美食大放送」，活動當天下午3點及4點，現場排隊前100位民眾，可獲雞排或珍珠奶茶等小吃。民眾只要完成指定任務或於現場消費，就能換取摸彩券，獎項包含防水相機、行李箱及最大獎任天堂SWITCH等。

下午5點排隊前100位民眾，可參加「美食挑戰賽」挑戰套圈圈遊戲，就有機會套中現金抵用券或價值超過600元的夜市美食全家餐。12歲以下的小朋友來到現場，還能抽童玩小禮物，數量有限，送完為止。

「復古童玩體驗」及「夏日風情打卡區」，則可免費體驗古早味的釣酒瓶、滾鐵圈、跳格子等遊戲，舞台展演則邀到YOYO家族KIWI姐姐。活動也與毛毛蟲文創插畫家－阿蕉共同合作，打造新月祭聯名主題展區。

經發局長張峯源表示，市府針對夜市環境、衛生及公共安全等推動改造，除環保減塑，或敦親睦鄰、急難救助等，期望透過新北夜市新月祭的宣傳，讓民眾更加認識新北夜市，也希望民眾能實際走訪，用行動支持褪變後的新北夜市。