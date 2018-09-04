有線電視收費壟斷？ 議會民進黨團要求降價、分組收費

新竹市市議會民進黨團提出要求有線電視公司降價及落實分組收費制，保障收視戶的權益，呼籲市府把關及業者自主調降費率。（記者洪美秀攝）

2018-09-04 15:44

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會民進黨團今天召開記者會，提出有線電視的費率應降價及落實分組收費，且要求市府在年底要召開的「有線電視費率審議委員會」嚴格把關，讓「想吃陽春麵」、「想吃牛肉麵」、「想吃滿漢全席」的市民自由選擇，也呼籲有線電視公司主動降價到合理水準，拿出積極的收視服務方案。

市議會民進黨黨團幹事長李妍慧說，新竹市的有線電視公司目前是一家壟斷，長期收費在每月520元以上，去年雖降價20元，費用還是遠不及其他縣市低廉，要求應該提出合理的分組收費標準及基本電視組合。

黨團總召鄭宏輝說，分組收費制是NCC規定的趨勢，很多縣市已開始實施，新竹已經落後了，分組收費就像午餐要吃陽春麵、牛肉麵或是滿漢全席，想吃什麼應可自己選擇。

民進黨香山區市議員林盈徹和南區市議員施乃如則說，接到許多民眾陳情，竹市有線電視選擇方案少，強迫民眾消費，無從選擇，嚴正要求保障收視戶的權益。民進黨團東區議員鄭貴元、曾資程以及劉聲正表示，新竹有線電視在地經營廿年，長期壟斷新竹市場，但價格卻比其他縣市高，連去年審議委員的會議記錄都認為新竹有線電視獲利甚豐財報數字好，因此要求落實分組收費及降價。

李妍慧說，以新竹市姊妹市嘉義市為例，城市規模及人口與新竹市相似，也是單家壟斷經營，但嘉義市有線電視給予市民的頻道費用有A組200元及B組540元的選擇，比起新竹市（基本組520元），嘉義市基本頻道費用1個月就便宜320元，1年就相差3840元。

同是凱擘集團經營的台南市，也有基本組兩百元的選擇，同樣的老闆，在不同縣市收費標準差這麼多，對市民來說，實在不公平。

民進黨團也要求市府嚴格審查有線電視公司的費率，並提出明年應實施分組收費制，建議分為200元/月，350元/月，450元/月等組別收費，以不同頻道的收費組合供民眾選擇。

對此，市府行政處表示，今年8月已邀集新竹市有線廣播電視系統費率審議委員及新竹振道有線電視公司召開座談會議，委員也提出其他縣市業者的分組付費方案，請新竹振道有線電視公司採納；另費率審議委員會年底前審議，也會廣納各方意見，要求業者維護消費者權益。