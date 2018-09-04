新竹漁人碼頭「濱海水岸改善工程」動土 明年4月添景觀

新竹市政府今天再進行「濱海水岸工程」動土典禮，除會進行浮動碼頭除鏽上漆工程，也會在海岸再增加300公尺的拋石護岸，讓新竹漁人碼頭觀光再升級，也保障漁民作業環境安全。（記者洪美秀攝）

2018-09-04 15:55

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府打造新竹漁人碼頭工程，完成國際風箏賽場、親子沙灘及停車場和道路改善工程後，今天上午再進行「濱海水岸改善工程」動土典禮，市長林智堅說，這項工程除了碼頭鋼構會進行除鏽上漆，也會增設公共藝術品與打卡點，並延伸既有護堤拋石，讓市民能更親近海岸，提升新竹漁港整體景觀，預計明年4月完工，屆時新竹漁人碼頭將再現觀光人潮。

林智堅說，新竹南寮舊港見證台灣漁業發展，過去是漁民出海捕魚重要據點，但因航道河沙淤塞，加上新竹漁港完工後，漁港欠缺妥善規畫及整修，連帶影響漁民朋友工作環境，經市府與新竹區漁會和漁民討論激盪，讓新竹漁港成為新竹漁人碼頭，兼具觀光休閒功能外，也能讓漁民捕魚的工作環境更安全舒適，讓漁民產業升級。

林智堅說，新竹漁人碼頭，經近4年的努力，已蛻變成充滿人氣與歡笑的觀光景點，像是廣受大小朋友喜愛的「國際風箏賽場」，曾經是一片黑黑的柏油地，但經改造後每年舉辦的國際風箏節已成為漁人碼頭的招牌活動；今年爆紅的「魚鱗天梯」更是創造魔法般的效果，成為大新竹地區的網紅聖地，每到假日總是滿滿人潮。

而6月甫完工的親子沙灘更是小朋友的最愛，連他的小孩都每兩週就要來玩一次，新竹漁人碼頭已脫胎換骨成一個兼顧漁業、休閒與觀光的漁港。

林智堅說，市府在南寮漁港已投入超過11億元經費。現在為提高漁民作業安全，市府也爭取5500萬元經費，要進行漁港疏浚工程，提供漁民朋友一條安全的作業通道，且要改善碼頭道路下陷與排水問題，規劃「漁民專用動線」，區隔遊客與漁民工作場域，讓漁民作業安全與便利性，未來市府也會爭取經費改善漁港直銷中心的環境，提升南寮在地漁業產業，引進觀光商業模式，讓漁業活動再升級。

產發處長吳甲天說，此次「濱海水岸改善工程」將把碼頭區的鋼構除鏽、上漆，另將增設公共藝術品、延長300公尺的拋石護岸海堤，且會新增一道3米寬的階梯，保護漁港北側堤防，可預見未來漁港碼頭將再升級。

吳甲天說，新竹漁港建港啟用超過27年，但漁港內浮動碼頭區基樁鏽蝕嚴重，造成景觀不佳，也會透過此次工程一併改善，保障漁民作業安全與遊客遊憩品質。