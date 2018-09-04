醫病》嬰兒歪頭要當心！ 不治療恐造成肩胛骨歪斜

台北慈濟醫院小兒外科醫生陳克琦表示，嬰兒斜頸成因不明，如果若不治療，未來除容易造成肩胛骨歪斜外，嚴重會導致視力減弱等後果。（圖由台北慈濟醫院提供）

2018-09-04 15:30

〔記者邱書昱／新北報導〕嬰兒歪頭要當心！一名3個月大的嬰兒強強，脖子習慣性傾向左側，儘管帶去復健仍沒有改善，前往台北慈濟醫院小兒外科與醫生評估後執行手術，術後配合復健才恢復正常。小兒外科醫師陳克琦提醒，若不治療，未來除容易造成肩胛骨歪斜外，嚴重會導致視力減弱等後果。

陳克琦指出，斜頸又稱「歪脖子」是兒科常見疾病，目前造成斜頸的原因不明，斜頸最常見的症狀就是嬰幼兒的頭總是歪向同一側，使患側脖子因受力變短，頭部傾斜於患側，造成頸部活動受限的情況，發生率約0.3％到2％，因此醫師主要以症狀表現及理學檢查像是觸診作為診斷依據。

陳克琦說明，每個寶寶的斜頸程度不盡相同，約有80％的孩子能透過在醫院、家裡勤做熱敷、頭部旋轉等物理治療復健改善，但物理治療最佳的黃金治療時間是半歲以前，如果成效不彰，就會建議外科手術。

陳克琦表示，嬰幼兒執行斜頸手術時，會先在脖子上劃出1道約2公分的小傷口，再以電燒方式將患部緊縮的胸鎖乳突肌切開，讓病童的脖子能自由轉動、消除硬塊，手術僅約30分鐘，但術後仍必須由父母協助復健，避免復發。

同時，陳克琦提醒，嬰幼兒脖子軟嫩，有時不易判斷是否歪斜，父母必須保有警覺心，以免延誤6個月的黃金治療時期，斜頸若不治療，未來除容易造成駝背、肩胛骨歪斜外，孩子也可能因長時間歪斜看東西，導致視力減弱、注意力無法集中、學習能力下降等症狀。