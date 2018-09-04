醫訊》「奇心協力」落實雙向轉診 柳營奇美與基層醫聯盟

2018-09-04 15:28

〔記者王涵平／台南報導〕配合推動分級醫療與雙向轉診政策，柳營奇美醫院今與基層醫療診所醫師開展結盟聯誼，透過「奇心協力醫聯盟」，「奇醫之友」享有便捷轉診掛號服務、轉診病人優先下轉、用藥整合、簡訊快速溝通等服務。

奇美醫學中心院長邱仲慶、柳營奇美醫院院長黃順賢今帶領醫療團隊，與基層醫療院所結盟，共同建構社區整合照護網絡。

中央健康保險署長李伯璋盼藉由雙向多元交流，加強上、下游醫療資源垂直整合，並運用健保電子轉診平台及雲端醫療資訊之傳輸與分享，提供病人連續性、貼近性與整合性的醫療照護，確保跨層級醫療品質不脫鉤。

柳營奇美醫院表示，「奇醫之友」對住院病人也提供垂直整合服務，依預定出院病人家庭需求及特性，進行出院準備服務評估轉介居家醫療服務或轉診至社區醫院、基層診所，並由個管師提供出院病人後續照護追蹤管理。

此外，院方建構便捷智慧轉診平台，雙向轉診病人會自動提示於門診醫囑系統上，或提醒醫師評估病人轉診需求，能簡便又迅速進行轉診前後相關作業；同時透過架接健保署電子轉診平台，讓轉診的基層診所可即時收到病人回轉資訊，確保醫療連續性。

黃順賢指出，柳營奇美醫院長期以來在轉診、轉檢、慢性後續照護等業務與地區醫院、診所、衛生所及照護機構互動密切，是現行落實推動分級醫療與雙向轉診制度最厚實的基石，感謝基層醫療院所平時的合作與扶持，健全社區整合照護網絡，大病小病各得其「所」。