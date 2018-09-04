花1年多才募到！身障團體訓練學員農機遭竊 損失10萬

2018-09-04 15:25

［記者洪美秀／新竹報導］是哪個竊賊這麼可惡？新竹市愛恆啟能中心訓練身障學員的愛恆樂活農園，日昨遭竊賊闖入，偷走1台中耕機、3台割草機和1台灑水機，損失10萬元，這是啟能中心花1年多時間募集，為訓練學員自力更生的農具，竟遭竊賊破壞闖入，雖已報警處理，但仍呼籲竊嫌能返還農耕機具，讓身障學員能訓練及工作。

愛恆啟能中心董事長戴耀賽說，這批農具是中心花1年多募集購買的，今年好不容易做為愛恆樂活農園的農務工作之用，正要開始增加生產效能之際，日昨一早竟發現存放農具的倉庫被破壞撬開，裏面的農具全部被偷走，讓身障學員的訓練課程和農務工作也跟著停頓，雖已報警，但仍希望透過媒體力量，祈求竊賊將農具返還，讓身障學員能繼續訓練及工作，不會因此而中斷訓練工作，更希望能獲社會大眾幫忙及捐助，讓身障學員自力更生的訓練課程能繼續。