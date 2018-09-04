魏明谷親餵稀飯 人瑞羞喊：真歹勢！

彰化縣長魏明谷親自餵高齡102歲的人瑞鄭王恨吃稀飯。（記者湯世名攝）

2018-09-04 15:09

〔記者湯世名／彰化報導〕重陽節腳步近了，彰化縣長魏明谷今天由鹿港鎮長黃振彥陪同前往拜訪今年都高齡102歲的百歲人瑞鄭王恨、許朝香，魏明谷得知鄭王恨平日喜愛吃稀飯，還特地親自餵她一口一口吃下，讓她羞喊：「真歹勢！」；許朝香則現場揮毫寫了2個「福」字，希望大家福氣綿綿。魏明谷說，彰化縣因發展綠能有賺到稅金，將綠能稅收挹注於學童免費營養午餐，接著要照顧長者，希望老人家能夠健康長壽，活得久久久。

鄭王恨女士為人節儉，個性溫和，律己甚嚴，寧願自己吃虧也不占人便宜，沒有特別挑食是她的養生之道，現在的她喜歡吃稀飯，與鄰居相處和睦，也很重視子女的教育；許朝香早年曾在鹿港鎮公所擔任建設課長，子孫綿延數十人，人瑞阿公現場獻唱歌曲以饗眾人，本身還熱愛書法，現場並揮毫寫了2個「福」字，送給魏明谷，氣氛溫馨。

魏明谷說，彰化縣是長壽大縣，65歲以上老人人口將近20萬人，滿100歲以上的人瑞共有127人，縣府實施「孝順369、健康久久久」重陽節敬老禮金，65歲以上長者每人發3000元，80歲以上長者每人發6000元，90歲以上長者每人發9000元，落實369孝順久久久政策。

為表達對長者的關懷及敬意，這次禮金第一階段將從9月25日起至10月17日，由各鄉鎮市公所及縣府人員安排定點發放敬老禮金，若當天無法前往領取者，第二階段將由縣府或公所同仁至家中致贈敬老禮金，而百歲以上人瑞將由縣府派員親送到府，以表達對長輩的敬重之意。