台中花博外埔園區試燈 民眾驚艷「好美」！

2018-09-04 14:56

〔記者歐素美／台中報導〕花博外埔園區設施及展館工程已完工，正進行策佈展及植栽整理，台中市水利局臉書粉絲專頁「水利大台中」搶先曝光園區試燈照片，展現花果原鄉新的風貌朝氣，吸引許多民眾留言讚嘆「好美」！還有人說要揪團來看花博；市府表示，花博展期間現場將販售「星光票」，購票當日下午4點後入場適用，讓民眾感受園區不同樣貌之美。

水利局表示，外埔園區面積共16公頃，以農業為設計理念，設置一座「虎爸農莊」，園區設施及展館工程已於7月底完工，涵蓋花、農、竹、水4大亮點，打造5大分區，將展現豐富生態意象，花博結束後，大部分設施也將保留，結合周遭進行生態農業綜合開發，營造中台灣智慧農創園區。

其中，智農館、樂農館兩座建築物為永久展館，智農館與國內頂尖農業研究人員及辜嚴倬雲保種中心團隊聯手打造，將展現農業技術、最新農業品種，提倡保育瀕危植物的重要性；樂農館則以「一方地，千畝田，以農為樂」為策展理念，在開闊的地景式展間，以農業、生活、人文為核心，呈現土地、作物及農人的故事。

水利局日前在「水利大台中」臉書粉絲專頁貼出一系列照片，呈現從晚霞時分至入夜後的園區樣貌，包括樂農館、輕食竹棚、汙水處理設施等，在夜色中有了燈光點綴更顯得閃耀，吸引許多網友留言，有人表示「好美唷！只要水利局出品，果然都是最佳作品」，還有人說「要叫台南及高雄的同學揪團來看台中花博，金讚」！

此外，貼文也搶先預告園區還有2個趣味特點，一處是像摩西分海一樣的分水步道，另一處則是南、北區各有隻大蝴蝶，一隻位於入口廣場、一隻位於蜂巢廣場，觸鬚的位置分別指向南、北方，象徵帶領台中農藝飛向國際。

市府表示，台中花博將於今年11月3日開幕，現場售票將推出「星光票」，票價150元，購票當日下午4時以後入場的參觀者適用，歡迎大家一起來感受園區多元風貌之美，共同聆聽花開的聲音。