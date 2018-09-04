桃市優良公寓大廈 「三本朵翼」等4社區奪冠

2018-09-04 14:26

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府今天舉行優良公寓大廈頒獎活動，分別由「三本朵翼」、「竹城橫綱」、「合雄首璽」、「渴望村第三期」奪下小型、中型、大型、風韻再造組冠軍，各可獲得10萬元獎金，評比項目則包含管理組織行政運作等5大項，經書面評選、實地考核才選出優勝社區，另主辦單位也選出「志工參與」等7大類特色社區，獲得1萬元的獎金及獎狀。

今年的優良公寓大廈共吸引57個社區參加，其中100戶以下為小型、101戶至200戶為中型、超過200戶則為大型，另外增加15年以上社區的風韻再造（92年5月31日前取得使用執照社區），評審項目包含管理組織行政運作30％、管理維護與品質提昇30％、參與社區營造20％、節能節電措施15％、其他相關活動5％，另社區可按各自特色報名「和樂里鄰」、「志工參與」、「友善設施」、「環境綠美化」、「節能減碳」、「書香園地」、「智慧創新」等主題特色獎。

頒獎典禮於上午在市府大廳舉行，由秘書長李憲明主持，他說，以往優良公寓大廈評選是兩年1次，從今年起改為每年舉辦1次，另為響應節能政策，降低缺電風險，也將節能效益納入評比項目，另為配合「社區小誠品計畫」增加閱讀風氣，也特設書香園地等主題特色獎項，希望營造溫馨及藝文的社區氛圍。