打造森林宜蘭 縣府規劃2至3年種5600棵樹

2018-09-04 14:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府規劃在南澳、大同鄉、冬山河沿岸及宜蘭運動公園，於2至3年內，種植5600棵樹，年底先在南澳、大同及宜蘭運動公園種約1400棵；宜蘭縣代理縣長陳金德指出，希望藉此打造「韌性城鄉，森林宜蘭」，增加全縣的綠覆率。

宜蘭縣政府規劃在南澳、大同鄉、冬山河兩岸及宜蘭運動公園種樹，樹種包含黃花風鈴木、櫻花、紫葉槭、黃金串錢柳、藍花楹及落羽松，預估2至3年內要種5600棵，年底先在大同及南澳種1000棵黃花風鈴木及櫻花，宜蘭運動公園種400棵落羽松。

另外，縣府也在「變更蘇澳（新馬地區）配合新城溪以南、3號道路以北地區細部計畫案」及「擬定羅東都市計畫（治水防災國土復育促進地區）細部計畫案」等兩項都市計畫裡的土地使用分區管制，明訂應種植樹木，並詳列建議的優先樹種，如黃金串錢柳、宜蘭縣樹台灣欒樹、茄冬及樟樹等。

宜蘭縣政府農業處指出，種植一棵樹約可以減碳5至10公斤，縣府計畫種植5600棵，可以為地球減少56公噸以上的碳，希望達到淨化空氣品質，建構永續環境的目標，並藉此行銷宜蘭，提升觀光競爭力。

陳金德表示，要種植的樹種很多，有些苗木價格很高，如果價格太高，縣府就不會考慮種植，他也責成樹藝景觀所，從國外進口樹木種子，自行培育苗木，將來勢必可以降低種樹的成本。

陳金德表示，除了這5600棵，未來在龍潭湖、梅花湖及縣內其他重要河川、湖泊，都將陸續規劃樹木種植，有些道路在設計時，也會納入種樹的規劃，藉此提升宜縣的綠覆率，達到「韌性城鄉，森林宜蘭」的目標。