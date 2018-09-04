不耐強降雨 烏日環河路邊坡植生牆泥土裸露

烏日環河路邊坡植生牆不耐強降雨，被雨水沖刷一大片，植生牆泥土裸露，市議員吳瓊華（右）、光明里長賴信忠 （左）請水利署儘速處理。（記者蘇金鳳攝）

2018-09-04 14:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕水利署三河局正在烏日環河路的大里溪護岸進行綠美化的植生，但是前一陣子台中市下雨，竟將環河路護岸的邊坡植生牆沖刷下，泥流流向道路，河堤上也有龜裂，如今已2個星期，人行道上的土石仍堆積著，影響到行人通行。

水利署第三河川局長楊人傑表示，因為三河局最近正對環河路的河堤邊坡進行綠美化的植生，尚未完成，可能是最近的強降雨，把邊坡上剛植生的牆面沖刷下來，將會立即前往了解，馬上處理。

市議員吳瓊華表示，烏日環河路、光明路段的河堤，2週前被住戶發現因護岸邊坡上植生牆因不耐強降雨，被沖刷下來一大片，植生牆與土石一同流至道路及人行道。

吳瓊華指出，植生牆被強降雨沖刷下來至今至少2週，水利署不但未修復，連人行道上的泥土都未整理，讓泥巴任意堆在人行道上，每天上午及傍晚，都有住戶在人行道上散步，三河局未進行處理，讓民眾不得不與車爭道。

吳瓊華表示，從烏日到大里有二、三處有相當的情形，希望三河局趕快來清理及重新整理植生牆。

另外，吳瓊華還發現河堤上還有龜裂現象，水利署應一併處理。

光明里長賴信忠表示，植生牆被雨水沖刷而造成護岸邊坡 泥牆裸露，很不好看，而且最近常發生午後雷陣雨，若相關單位不處理，泥流隨時沖到道路上，造成行車的危險。

賴信忠表示，植生牆一遇雨就被沖刷，乾脆改用彩繪，也有美化的作用。

三河局楊人傑表示，過去曾嘗試在邊坡進行彩繪，但時日一久，顏色就會脫漆，反而讓環境顯得老舊，對作者也不夠尊重，因此用植生方式，讓環境時時保持綠美化。

相關影音