把興趣當飯吃 8年級正妹圓夢

曾任會計的26歲正妹郭千瑜，對新秘有興趣且看好前景，參加勞動部職訓後，順利創業開工作室，從原本24K躍升50K，開心圓夢。 （記者王涵平翻攝）（記者王涵平攝）

2018-09-04 13:54

〔記者王涵平／台南報導〕曾任會計的26歲正妹郭千瑜，對新秘有興趣且看好前景，參加勞動部職訓後，順利創業開工作室，從原本24K躍升50K，開心圓夢。

就讀商科的郭千瑜，一畢業就到食品廠擔任會計，但大學時期偶然當上新秘model，對新秘領域產生憧憬，覺得「幫別人打扮美美很有成就感」，因而利用下班時間陸續參加勞動部產業人才投資方案「整體彩妝新娘秘書」、「時尚職場整體造型」課程，假日兼差當新秘助理，後來拿到IICE新娘秘書國際證照、美容乙級、丙級三張證照。

郭千瑜表示，新娘秘書薪水靠接案量與技術而定，需不斷精進技術，才能更有錢途，現在最高收入達80K。

勞動部雲嘉南分署長柯呈枋表示，為讓在職勞工有學習第二專長機會，勞動部今年持續推出「產業人才投資方案」在職進修課程，由政府補助8成以上訓練費用，每位勞工三年最高能補助7萬元。

今年雲嘉南轄區共開辦934項產投課程，提供22,255個受訓名額，課程從近年較夯的「社群網路行銷」、「手機app程式設計」、「家事清潔」、「喪禮服務人員」、「美容護膚實務」等都有，另開辦超過80班政策性產業課程，包括物聯網技術、智慧機械、大數據分析、生技醫療等，目前課程已陸續開放報名。有興趣民眾可上台灣就業通網站（http:// www.taiwanjobs.gov.tw/）查詢與報名。