魚蝦蟹產卵期 南市議員促禁用蜈蚣網

漁民利用「蜈蚣網」捕捉蝦蟹。（記者蔡文居攝）

2018-09-04 13:53

〔記者蔡文居／台南報導〕為保護漁業資源，台南市副議長郭信良今天在市政總質詢中，建議市府評估公告蜈蚣網具漁區、漁期的使用，嚴格禁止在魚蝦蟹類繁殖產卵期間放置使用，以確保水域生物的繁殖生長，一經查獲者予以罰款處分，若再次經查處違規使用，則沒收相關蜈蚣網具等魚具，並依法送辦。

郭信良表示，希望以此嚴格的管制規範，建立漁民正確的「永續觀念」，來保護南市市轄河川潟湖的水資源生態，為未來的生態環境建立良好的典範。

郭信良表示，根據相關文獻顯示，對於「蜈蚣網具」的使用效益，僅在利用於鰻魚放流具有其使用效益，因該網具主要放至於溪流、河口底層，捕捉貼底水層流動的生物，相較於對魚體的傷害較低，可完整保留活體，主要用來補抓甲殼類漁獲。

但是因蜈蚣網的網眼眼目細小，使得捕獲的魚蝦種類更多，甚至捕捉到尚未成長發育成熟的小苗，嚴重將影響該水域生物的生存，導致該水域未來漁獲量減少，甚至無法生存發展，嚴重影響當地的水資源生態的發展。

他表示，為避免漁民因使用蜈蚣網具而使得當地魚蝦蟹類物種被大量捕捉，甚至於繁殖期間使用，建議市府應針對「市轄河川及潟湖蜈蚣網具使用」訂定相關規範，以確漁業資源的永續利用。

另外，南市防風林區內的養殖戶，於823水災造成嚴重的損害，但因並未取得合法養殖登記證，導致受災養殖戶因水災損失無法取合法的災害補助損失慘重，郭信良建議市府應提出相關因應措施，以減少養殖戶的損失。