全民運動會選手之夜音樂會 8、9日索票嗨翻苗栗

苗栗縣政府召開記者會，由縣長徐耀昌（中）啟動全民運動會選手之夜音樂會活動。（記者張勳騰攝）

2018-09-04 13:50

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今年全民運動會將於苗栗縣盛大展開，29日晚將舉辦選手之夜音樂會，邀請藝人田馥甄、蕭煌奇及饒舌天團頑童MJ116接力演出，今天邀請蕭煌奇清唱「你是我的眼」，苗栗縣長徐耀昌邀請全國民眾一起來嗨翻苗栗。

民眾憑苗栗縣消費發票兌換入場券，將於8日、9日兩天上午8點在苗栗市巨蛋體育館西門兌換，憑4張未兌獎（7-8月、9-10月）發票兌換1張，每人限兌4張，兌換的發票將全數捐至苗栗縣社福機構做公益。

今年的全民運動會29日至10月4日在苗栗縣舉辦，29日晚上7點30分在苗栗縣立體育場舉辦「選手之夜音樂會」，苗栗縣政府今天召開記者會，啟動選手之夜活動。徐耀昌邀請全國民眾一起到苗栗為全體運動員加油，體驗苗栗在地人文風情。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，29日晚上的選手之夜將由苗縣的體育競技團體打頭陣，展現苗栗在地特色，接著由大會活動代言人 A Team帶來量身訂作的歌曲，再由金曲唱作新天王韋禮安、金曲歌王蕭煌奇、翁立友、客家歌手黃連煜、歌手曾沛慈、原民歌手亦帆、女神HEBE田馥甄、饒舌天團頑童MJ116等人輪番上陣，嗨翻山城。

苗栗縣政府說，遠道而來的全國民眾，也與苗栗縣內合法登記的旅宿業者合作，推出「遊苗栗 看演出」的套裝行程，凡於28日至30日入住的民眾，可獲得入場門票。

活動當天也有接駁車，分別從台鐵苗栗火車站、苗栗縣政府、高鐵苗栗站及新東大橋發車到苗栗縣立體育場，相關訊息可上（https://www.mlc.gov.tw/）。