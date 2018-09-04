臉書再冒星巴克假優惠 正宗官網：看看有無藍勾勾

有「藍勾勾」臉書認證的「星巴克咖啡同好會（Starbucks Coffee）」（圖左）才是正宗台灣星巴克官方臉書；而圖右是昨（3）日發布假優惠的盜版粉專。自由時報製圖。

2018-09-04 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕全球連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）推出的飲品深受許多台灣人喜愛，但其飲品價格對多數消費者來說並不平價，因此當網路上出現相關優惠資訊時，往往會有許多人蜂擁而至，而昨（3）日再度有臉書粉絲專頁散布「假優惠」，騙取消費者上鉤。

一個新創的臉書粉專「星巴克咖啡Starbucks Coffee」，昨日貼出有關「好友分享日」及「台灣星巴克20歲惹」等優惠訊息，但比對正宗台灣星巴克官方臉書「星巴克咖啡同好會（Starbucks Coffee）」的防詐騙貼文，證實一切都是假的。

「好友分享日」貼文表示，9/5、9/10兩天11時至20時，有專屬給星禮程會員的好友分享日；而慶祝20週年的貼文則指出，「只要 #留言分享即贈一杯冰拿鐵條碼。每人限領一次。沒錯只要留言 #tag好友 #我愛拿鐵 就發送拿鐵條碼」，且留言之後，還會有小編私訊你優惠券條碼。

截至發稿前，後者已有1.2萬則留言，1299則分享；且多數網友為了「假優惠」，都按照上述規則留言。

「星巴克未透過任何活動方式發放『免費咖啡兌換券』。」根據星巴克官方臉書至頂防詐騙貼文提醒，該公司推出的優惠，都會發布在這個有臉書認證的「藍勾勾」官網上；而比對假優惠來源的粉專，的確少了「藍勾勾」。

該至頂貼文也補充，所有星巴克舉辦的活動，都會在星巴克網站或行動APP活動專區公告，請消費者多加留意，以免受騙。

昨（3）日一個新創的臉書粉專「星巴克咖啡Starbucks Coffee」，貼出「台灣星巴克20歲惹」假優惠訊息。（翻攝自「星巴克咖啡Starbucks Coffee」臉書）