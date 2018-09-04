中國打壓WMO年曆徵選？氣象局作品被改列「中國台灣」

照片描述原本註明為「台灣」，今天卻已被改為「中國台灣」。（圖擷自MWO臉書）

2018-09-04 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）正在進行2019年曆照片徵稿，吸引近千張投稿，其中我國中央氣象局員工拍攝的彭佳嶼上空壯觀對流雲，成為第二階段的75張入圍候選名單。該照片5天前照片地點還被標註為「台灣」，昨晚卻已被改為「中國台灣」，不少網友到WMO官方臉書抗議。

世界氣象組織進行2019年曆照片徵稿，近千張照片湧入，目前已挑出75張照片進入第二階段決選，由中央氣象局駐彭佳嶼員工傅譯鋒所拍攝的彭佳嶼照片也入選，將持續在臉書上進行為期2週的公開投票，網友按讚來選出心目中的最佳大氣照片。

原本大會在8月30日時還把照片拍攝者的國家列為「台灣」，昨天深夜卻突然把名稱改為「中國台灣省」（Taiwan Province of China），疑似遭到介入改名，目前氣象局仍在釐清狀況，暫時無法回應。

台灣網友則紛紛到該照片留言，強調台灣就是台灣，不是中國；也有許多人留言「Taiwan No.1」。另外有網友怒嗆，「WMO請你們自重，請你們有點知識，台灣就是台灣，並不是中國的一個省」。