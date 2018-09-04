小孩老喊肚子痛 爸爸怒爆：在幼兒園吃「黑香蕉」、剩菜…

幼兒園提供發黑的香蕉給孩子吃，引發家長不滿。（擷取自臉書）

2018-09-04 13:09

〔記者歐素美／台中報導〕林姓家長在臉書社群《我是潭子人》po文，控訴台中市潭子區某私立幼兒園提供發黑香蕉等不均衡飲食給幼兒吃，造成孩子肚子痛，引發網友議論，幼兒園坦承家長po文為去年供應的餐點，教育局今天中午已到場調查，限期業者1個月內改善，否則將依幼兒教育及照顧法開罰3千至1萬5千元。

林姓家長表示，兒子就讀該幼兒園時，回家常喊肚子痛，起初只是以為小孩腸胃蠕動不良或下課後家人給小孩吃了不妥的東西造成，但因類似情形相當頻繁，有時孩子還痛到半夜掛急診，讓其相當心疼。

林男表示，之前從未懷疑過學校的餐點狀況，無意間發現小朋友吃的餐點和園方發的菜單不一樣，才開始覺得奇怪，只好拜託園方內部人員提供菜色照片，結果發現校方「午餐水果是黑掉的香蕉」、「午餐配菜常吃麵筋」、「戶外教學的早餐，將吐司切成九宮格，一人最多九分之二」、「週五親子旅遊發剩的餐盒，當天放車上一整天後帶回去冰，又變成隔週一的早餐」，甚至用三分之一個鹼粽或沙琪瑪當成孩子的早餐。

林男表示，不是要幼兒園讓孩子吃大魚大肉，但至少應新鮮均衡，「身為教育業應該至少要有點良心」。孩子目前已轉學就讀其他幼兒園，很少再發生肚子痛的狀況。

台中市教育局及衛生局今天都到該幼兒園調查，要求幼兒園改善。園方坦承家長po的照片是去年供應的餐點，教育局要求園方提供的餐點應均衡飲食及秉持少糖少油少鹽等原則，限期1個月內改善，否則將依法開罰3千到1萬5千元。