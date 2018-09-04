深耕左營舊城歷史 見城專書重現歷史場域脈絡

2018-09-04 12:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市文化局展現見城計畫階段性的豐厚成果，透過6項出版，深度論述文本重現歷史場域脈絡。文化局指出，專書顯影出臺灣史中少為人知的一段珍貴紀錄，讓市民能更深入認識高雄城市的人文發展軌跡。

此次發表的專書分別為《東萊新村的歷史與人》、《左營二戰秘史─震洋特攻隊駐臺始末》、《穿越，左營今昔攝影集》、《眾志成城》等四大本主題論述專書，以及紀錄片《舊城下的東萊人》、《高雄小故事》─〈見城．埤仔頭篇〉與〈見城．東萊篇〉等共計六項出版成果。

文化局指出，出版分為左營舊城內二戰軍事遺構爬梳、戰後住民結構變遷與城圍周邊古今地景變化等主題，研究面向包含揭開隱藏70載的震洋特攻隊歷史、透過紀錄片與深度訪談報導「東萊新村」聚落形成、探索埤仔頭農場與城牆群落之關係等，讓讀者得以看見舊城有形文資所蘊藏的豐厚人文故事，探索城內與周邊聚落紋理之變遷。

除了文字的爬梳彙編外，見城書寫更透歷史影像與當代攝影呈現時空地景之對比，精選128張照片與高史博珍藏老照片，呈現蓮潭風景、舊城巷弄、左營人文等變遷，將歷史記憶與生活場景串聯對話。

此外，為讓民眾更了解見城館如何成為全首座跨域科技互動展示館，如何集結各方專業精彩呈現左營舊城三百年風華，高史博更精心策畫出版《眾志成城》一書，披露籌設館舍之歷程與秘辛。