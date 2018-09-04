熱死了！台北37度、北部東半部7縣市36度高溫警示

針對北部、東半部7縣市，中央氣象局今天中午12時47分發布高溫訊息，恐有機會出現36度高溫。（圖翻攝自中央氣象局官網）

2018-09-04 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕針對北部、東半部7縣市，中央氣象局今天中午12時47分發布高溫訊息，恐有機會出現36度高溫，提醒民眾記得防曬、補充水分，以及減少戶外活動。此一資訊有效時間，將持續到今天下午5時。

中央氣象局表示，因天氣炎熱，今天中午前後，縱谷、盆地、鄰近山區局部地區等，均呈現黃色燈號，包括基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣與花蓮縣，有機會出現36度以上高溫。

中央氣象局叮嚀，室內要記得保持通風、可用冰袋或搧風方式降溫，其中老人、小孩、慢性病患、從事戶外工作與運動者，建議減少長時間待在高溫環境活動。

中央氣象局偵測數據顯示，目前本日最高溫出現在台北，時間點為中午11時54分。不過到12時30分為止，已略降至36.3度；新北板橋、北市大安森林、基隆，也曾出現35.8至36.3度高溫，但稍早已調整為35.4至35.5度。

另外，桃園八德、新北蘆洲、台北士林、新北屈尺、台北石牌、台北社子，高溫一度上看35.7至36.9度；新竹、嘉義、彰師大、雲林分場、桃園農工中心與苗栗農改等地，則落在33.7至34.7度區間。