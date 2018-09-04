落實「海綿城市」 中央公園5滯洪池通過連續豪雨考驗

水湳中央公園滯洪池通過豪雨考驗 。（建設局提供）

2018-09-04 12:41

〔記者張菁雅／台中報導〕位於台中市水湳智慧城的中央公園將於9月底試營運，是全國首座大型都會型生態公園，園區依地形設置5座滯洪池，兼具雨水暫置與防洪功能。建設局表示，中央公園順利通過8月下旬連續豪大雨的考驗，讓台中進一步落實「海綿城市」的精神。

建設局指出，中央公園開發時，規劃5座依不同降雨量滯留雨水空間的滯洪池，善用較大面積的公有土地做為滯洪空間，同時也提高綠覆率，利用植物本身保水的特性，降低公園內水量流速，並提高地面透水性，使雨水滲透至地下，降低地表逕流還能涵養水源。

其中1座滯洪池，排水屬於中央管區域排水，收納水量排入港尾仔溪；其餘4座滯洪池則以串連方式，將水量排入惠來溪，屬於台中市管區域排水，可有效降低下游地區的淹水情形。

建設局指出，依｢水湳經貿園區排水計畫｣規定，滯洪池法定量體為17萬7500噸，而中央公園5座滯洪池量體總容量為18萬755噸，多出法定容量3255噸；若依一般競賽規格的標準游泳池（50公尺長，21公尺寬，1.8公尺深）量體1890噸，中央公園的總滯洪量，相當於約96個標準游泳池，滯洪排水力驚人。

建設局長黃玉霖表示，因應未來全球氣候變化，「海綿城市」為城市的未來趨勢，中央公園在都市計畫細部計畫的檢討階段，已規劃整個區域的滯洪排水計畫，並於滯洪池內設置智慧化超音波水位計偵測水位，當水位計偵測到水位高於規範值，控制中心即以廣播引導遊客移至安全位置。

黃玉霖說，今年8月下旬連日暴雨，中央公園內5座滯洪池成功展現防洪排水功效，其設計規劃經驗可推廣至全國，成為重要參考示範區。