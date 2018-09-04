西湖文旦柚上市 產量增1成、甜度超過12度

苗栗縣西湖鄉為知名文旦柚產地，今年拜風調雨順所賜，鄉內文旦柚增產一成，甜度也超過12度，將於8日舉辦「柚見中秋」慶團圓農業之旅活動暨苗栗縣文旦果品評鑑，縣府歡迎民眾造訪品嚐美味文旦柚。（記者彭健禮攝）

2018-09-04 12:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉為知名文旦柚產地，今年拜風調雨順所賜，鄉內文旦柚增產一成，甜度也超過12度，將於8日上午8點起，在湖東社區多功能活動中心舉辦「柚見中秋」慶團圓農業之旅活動暨苗栗縣文旦果品評鑑，縣府歡迎民眾造訪品嚐美味文旦柚。

西湖鄉是苗栗縣最大文旦柚產地，種植面積約100公頃，主要集中在湖東村大小窩一帶，所產的文旦柚果肉細緻，富含維生素C，又散發蜂蜜香氣，品質廣受消費者青睞。

西湖鄉農會表示，加上今年拜天候所賜，鄉內文旦柚增產一成，且甜度更高達12度以上，品嚐美味文旦柚正是時候。為與消費者分享，將於8日上午8點起在湖東社區多功能活動中心舉辦「柚見中秋」慶團圓農業之旅活動暨苗栗縣文旦果品評鑑，上午為評鑑會，下午2點至4點有農特產品展售及節目表演，另有剝柚皮競賽、文旦柚、米食品嚐、有獎徵答等活動。

此外，西湖鄉農會也推廣認養文旦樹，今年認養的民眾這週可前往採收，除體驗採果樂趣，還可當作中秋賀禮，與親朋好友分享豐收喜悅。

鄉農會表示，認養時間在每年3月柚花開時到9月文旦採收期，每棵文旦柚樹認養金額1萬元，除可幫助果農減攤人力，認養期間，認養者者可隨時前往當假日農夫，體驗農村生活。