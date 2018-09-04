托育準公共化遭批一片亂象 民團：低薪無解、收費不減

2018-09-04 11:48

〔記者林惠琴／台北報導〕行政院今年7月底祭出「少子女化對策計畫」，推動私幼與私托、保母準公共化，除了設定收費範圍、補助家長費用，減輕民眾負擔外，並研擬提高相關工作人員薪資，但托育政策催生聯盟今日召開記者會點出已成一片亂象，衛福部放寬原本行政院宣稱的私托調薪幅度目標，造成教保低薪問題難救，同時私幼收費長期低報，巧立名目收費情形恐也難解，呼籲政府不能步步退讓，並要持續朝真公共化發展！

托育政策催生聯盟指出，行政院在今年5月記者會上，聲稱準公共化可改善教保人員薪資，其中，私托每月投保薪資應達2萬8千元，3年內調薪至3萬元，但該盟實地調查六都發現，衛福部已放寬相關規定，僅要求3年內85%員工投保薪資達到2萬8千元，4年內100%達成即可，其餘要求則由各縣市政府因地制宜。

托育政策催生聯盟強調，日前衛福部聲稱私托簽約率達到4成以上，乍看政策成效良好，但背後代價根本是賠上原本行政院宣稱的薪資，等於政策上路就破功，如何能夠實現逐年調高薪資？或者3年後可能根本沒有調薪？教保人員血汗低薪顯然不會因為準公共化解決。

此外，全國教保產業工會監事陳亮吟補充，照顧學齡前嬰幼兒的教保人員與托育人員所學背景相同，教育部規定參與準公共化的私幼業者，員工每人最低月薪應達2萬9千元，申請3年後更要調整為3萬2千元，反觀衛福部要求私托則是以2萬8千元為目標，造成薪資不平等現象，對於私托的托育人員並不公平，呼籲在制度面應修正更完善。

另托育政策催生聯盟表示，教育部針對參與準公共化的私立幼兒園設定收費上限，平均每月收費在8千至1萬元的園所可與政府簽約，但現在發現不少業者過去向教育部登錄的收費金額低報，若再加上才藝班或材料費等項目，恐怕可加入準公共化的園所將只剩下原先教育部估計的一半。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉指出，該會日前針對幼兒園家長進行幼兒園托育經驗問卷調查，共計回收567份，發現近6成認為政府補助費用、私幼仍會增加其他名目收費，開銷無法真正減少，且有7成6同意政府應強制私幼公布經會計師簽證的財報。

覃玉蓉強調，家長不是盲目的消費者，清楚私幼金錢流向攸關孩子可獲得的服務品質，尤其私幼以營利為主，需要利潤就是現實，可能透過提高價格或壓低教保人員薪資而達成，因此在政府使用國民納稅補貼下，更應該要加強控管價格與品質的力道。

托育政策催生聯盟呼籲，政府不能一直睜一隻眼、閉一隻眼鬆綁遊戲規則，藉以達到衝高準公化業績的目標，否則提高教保人員薪資待遇、減輕家長負擔的最初目的，可能均將無法實現。此外，政府仍要落實真公共化，擴大公托、非營利幼兒園，以及公共托育家園，準公共化並非最終目標，千萬不要本末倒置。