板南線捷運列車過站不停 北捷：還在檢查原因

台北捷運板南線的一輛列車，昨天上午尖峰時段，竟發生列車過站不停的異常狀況。圖為Coach於台北捷運板南線打造「Coach×Keith Haring」彩繪列車。（圖由Coach提供）

2018-09-04 11:34

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運板南線的一輛列車，昨天上午尖峰時段，竟發生列車過站不停的異常狀況，導致乘客須搭乘反向列車，才能回到原訂的下車站點。台北捷運公司表示，捷運列車是自動駕駛，問題發生當下，是自動化停車的暫態性異常，詳細異常原因正由維修人員查修中，但初步判斷，可能是某塊電路板出了狀況。

北捷公司說明，9月2日上午7時11分，一列板南線由南港展覽館站出發，開往頂埔站的列車，在行經南港站時因自動化停車故障，列車一路開到昆陽站才停車，導致約20名旅客來不及下車，須從昆陽站搭乘反向列車回到南港站，但列車只在南港站時有異常，整體並沒有延誤，所以後面運作都正常。

北捷表示，該輛異常的列車雖然有司機員同行，但該名司機員在當下忙著通報異常狀況，而南港站到昆陽站僅短短不到2分鐘車程，才導致司機員來不及通報旅客已到站，後續將再針對司機員做加強訓練。

北捷也說，這種異常狀況偶爾會發生，該列車經已送回機廠，初步檢修原因為自動化停車暫態性異常，詳細異常原因還在由維修人員查修中，受影響旅客可洽各捷運站旅客詢問處索取誤點證明。