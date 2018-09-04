兒煮河豚肝孝親 老翁呼吸衰竭險喪命

2018-09-04 11:15

〔記者張軒哲／台中報導〕不認識的水產品勿食用！台中陳姓男子在海邊捕獲一隻河豚，去除魚皮、內臟後，將魚肉煮來吃，原本要將內臟丟棄的他，突然想到魚肝軟嫩，剛好可給74歲的父親吃，殊不知河豚肝臟有毒素，陳父吃下魚肝旋即出現四肢麻痺、呼吸衰竭等症狀，急送光田醫院急救插管，並在加護中心以人工呼吸器支持維生，住院一周後恢復呼吸功能，順利拔管，平安出院，結束一場誤食河豚驚魂記。

光田醫院急診醫學部醫師簡旭霄表示，老翁送達急診室時意識清楚，自述誤食河豚肝，全身麻痺，還在急診室毒性發作，病情惡化導致呼吸困難，幸好及時就醫，立刻插管送往加護病房，轉由腎臟內科接手治療。

老翁指出，自己吃下河豚肝大小僅約拇指指甲大小，吃完立即嘴麻，他趕忙問兒子，剛剛吃下肚的是什麼魚的肝，兒子回答河豚，當下訓斥「你不知道河豚有毒嗎？」立即就醫。

光田醫院腎臟內科主任楊得政指出，台灣海域常發現的河豚種類約30多種，河豚的毒性含量、有毒的部位依不同河豚的種類而定，然而河豚的肝、腸、卵巢、精囊和皮膚通常是最容易含有河豚毒素的地方，而且河豚毒素並不因烹調、高溫消失，最好不要擅自料理。

倘若誤食而出現中毒現象，最初是嘴麻，接續就可能造成全身運動神經癱瘓，最後呼吸系統癱瘓衰竭而窒息死亡。病程進展快速，而且河豚毒素目前醫學上沒有解藥，只能採支持療法給予輸液加快身體代謝速度，嚴重時還必須緊急插管，並以人工呼吸器支持維生。若是處理延誤，病患可能因缺氧而腦部受損，甚至喪命。

楊得政呼籲，不見得每個人都能清楚辨識河豚，抑或掉以輕心，就有可能發生像老翁危及性命的中毒狀況。幸好搶救病患得宜，才能夠在鬼門關前搶救回來，康復出院。

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