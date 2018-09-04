違停公車停靠區亂象 南市今年稽查取締上百件

2018-09-04 10:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕交通部今年初已修法通過提高公車停靠區違停罰款，南市交通局為整頓轄內公車停靠區違停亂象，聯合客運業者加強停靠區稽查，迄今取締告發100餘件，交通局呼籲民眾切勿貪圖一時便利，以免受罰，共同提升公共運輸安全。

交通局指出，常有民眾反映部分駕駛人貪圖便利無視公車停靠區禁止停車的規定逕自違停，常發生因違停車輛阻礙公車駕駛視線，致無法即時停車載客，甚或乘客被迫在車道上下車等情形。

另外，業者及駕駛也常反映有車輛不當占用慢車道，導致公車被迫行駛快車道，甚至有乘客冒險衝上快車道揮手搭車的危險行為，因此透過聯合稽查協助業者逐步改善公車營駛環境。

交通部於年初修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，公車停靠站10公尺內停車，機車罰鍰從600至900元，提升到900至1200元；汽車從900至1200元，修正為一律罰1200元。

交通局強調解決公車站位違停問題的決心，除由公運處主動隨機巡查外，更將持續進行聯合稽查，除將車站、學校、市場及商圈列為重點稽查區域外，亦配合業者回報熱點進行稽查，並請公車業者主動舉發公車停靠區違停，並依道路交通管理處罰條例向主管機關逕行舉發，維護公車駕駛、乘客的權益及安全。