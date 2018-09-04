首獎8千元 〝衣〞起快樂創意服裝走秀9/8日競賽

2018-09-04 10:32

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市政府衛生局8日將舉辦〝衣〞起快樂創意服裝走秀比賽，走秀風格不拘，只要你敢秀，就衣起來走秀，首獎獎金高達8000元，前20組報名成功者，每組可獲得電影票兩張。

高雄市政府衛生局「心理健康月」活動今年邁入第七個年頭，今年定調為快樂年，教導民眾發覺身旁美好的事物，以提升主觀的整體幸福感，本次系列活動以「發現快樂的神奇魔力〜全方位的快樂生活方案」為主軸，提升民眾熱愛生命、健康積極面對人生的壓力與挫折。

9月8下午13:30將在中央公園噴水池廣場舉行園遊會，舉辦〝衣〞起快樂創意服裝走秀比賽，預計邀請多元族群展現自己快樂的創意，運用穿著來呈現出快樂、自信的自我。

當天現場還有騎警隊擔任治安觀光大使，更精心推出培育快樂腦的系列闖關遊戲進行體驗活動，完成闖關活動後還送精美小禮。

衛生局表示，走秀風格不拘，不管是時裝設計、新住民或原住民的傳統服飾，還是COSPLAY、話劇裝扮、親子裝扮等，只要你敢秀，就衣起來走秀，首獎獎金高達8000元，前20組報名成功者，每組可獲得電影票兩張。

歡迎至高雄市衛生局官方網站下載報名表，或撥打諮詢專線（07）556-4720心理健康月活動小組，活動當天現場還有衛教宣導、體驗活動、闖關活動及樂團演出，以及氧舞蹈老師帶著大家一起舞動身心。

  • 高雄市政府衛生局代言人無憂無慮邀請民眾一同參加心理健康月的活動。（圖／高雄市衛生局提供）

    高雄市政府衛生局代言人無憂無慮邀請民眾一同參加心理健康月的活動。（圖／高雄市衛生局提供）

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