首獎8千元 〝衣〞起快樂創意服裝走秀9/8日競賽

2018-09-04 10:32

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市政府衛生局8日將舉辦〝衣〞起快樂創意服裝走秀比賽，走秀風格不拘，只要你敢秀，就衣起來走秀，首獎獎金高達8000元，前20組報名成功者，每組可獲得電影票兩張。

高雄市政府衛生局「心理健康月」活動今年邁入第七個年頭，今年定調為快樂年，教導民眾發覺身旁美好的事物，以提升主觀的整體幸福感，本次系列活動以「發現快樂的神奇魔力〜全方位的快樂生活方案」為主軸，提升民眾熱愛生命、健康積極面對人生的壓力與挫折。

9月8下午13:30將在中央公園噴水池廣場舉行園遊會，舉辦〝衣〞起快樂創意服裝走秀比賽，預計邀請多元族群展現自己快樂的創意，運用穿著來呈現出快樂、自信的自我。

當天現場還有騎警隊擔任治安觀光大使，更精心推出培育快樂腦的系列闖關遊戲進行體驗活動，完成闖關活動後還送精美小禮。

衛生局表示，走秀風格不拘，不管是時裝設計、新住民或原住民的傳統服飾，還是COSPLAY、話劇裝扮、親子裝扮等，只要你敢秀，就衣起來走秀，首獎獎金高達8000元，前20組報名成功者，每組可獲得電影票兩張。

歡迎至高雄市衛生局官方網站下載報名表，或撥打諮詢專線（07）556-4720心理健康月活動小組，活動當天現場還有衛教宣導、體驗活動、闖關活動及樂團演出，以及氧舞蹈老師帶著大家一起舞動身心。