《延禧》樂器穿幫了... 台鋼琴家諷：領先英法百年！

《延禧攻略》劇中出現的多個樂器，在劇中設定的年代根本還沒出現。（圖擷自楊登凱臉書）

2018-09-04 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國宮鬥劇《延禧攻略》在兩岸人氣高，不少戲迷稱讚劇中的服裝和道具很考究，不過最近卻被台灣鋼琴家發現，劇中出現的多個樂器，在劇中設定的年代根本還沒出現，忍不住諷《延禧》呈現的大清帝國，已領先英法一百年。

台灣鋼琴家楊登凱昨天在臉書貼文，他發現《延禧》第22集中，高貴妃在皇上的壽宴上安排了用聖祖爺的西洋樂器演奏帕海貝爾的《卡農》，但用的樂器卻已超越時代。

楊指出，劇中的年代為乾隆六年（西元1741年），竟已擁有超前歐洲百年的樂器。例如小提琴，配備了歐洲在1820年才發明的「腮托」，以及更之後才出現的「肩墊」；歐洲在1845年才有的尾針，也被裝到大提琴上。

此外，他還發現，小號除了完全沒有聲音，也用了1818年的活塞；1845年才發明的薩克斯風也出現在劇中；戲中的長笛使用按鍵系統與金屬笛身，更是比巴伐利亞人貝姆的發明早了100年。

楊登凱戲稱，「若說這是聖祖康熙時代留下的樂器，那起碼是1722年以前了，領先西洋如此多年」，並戲稱這根本是是「大清製造1741」，領先英法諸夷一百年的樂器製造技術啊！