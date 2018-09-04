不要拿生命開玩笑！南投公告東埔吊橋禁止高空彈跳

南投縣信義鄉東埔吊橋周邊環境優美，基於遊客安全考量，南投縣政府公告禁止從事高空彈跳活動。（記者謝介裕攝）

2018-09-04 09:45

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉風景優美的東埔吊橋，堪稱是縣內最受高空彈跳業界喜愛的景點之一，最近又有人在網路攬客，準備舉辦東埔吊橋高空跳彈活動，引發縣府高度重視，並強調，東埔吊橋設計用途係供遊客行走，考量橋樑結構及使用安全性，今公告禁止從事高空彈跳，也呼籲民眾遵守規定避免意外發生，這也是南投縣第一座公告禁止高空彈跳的橋樑。

東埔吊橋建於2005年，位於東埔溫泉區大停車場附近，橫跨彩虹瀑布下方溪流，全長約200公尺，與下方河谷距離達128公尺，係目前全國最高、最長的吊橋。

值得一提的是，該吊橋紅綠相間的鮮豔色彩，搭配山巒景致，絲毫無突兀感，木質橋面採用鏤空設計，相當別出心裁，且從吊橋上可遠眺玉山及東埔老街的店家和街景，加上外觀狀似豎琴，所以也有「豎琴吊橋」的美譽。

南投縣府觀光處長王源鍾指出，教育部體育署為規範高空彈跳活動，維護高空彈跳參與者之安全，並保障其權益，特別訂定「高空彈跳注意事項」，明白規定場地使用須經管理機關核准，東埔吊橋係該處管轄，當初設計興建時，也未將高空彈跳列入其中，更遑論橋身及護欄能否承受彈跳繩索的拉力、重力，因此，為了不讓外界心存僥倖，遂直接公告東埔吊橋禁止從事高空彈跳活動。

王源鍾說，追求刺激的方式與管道相當多，比如雲霄飛車、海盜船等遊樂設施，但前提必須是合法且有安全保障，呼籲民眾千萬不要拿生命開玩笑，隨意玩高空彈跳。