台南在地主題小旅行 今年突破2000人次

台南在地主題小旅行豐富多元，2018年參與人數已突破2000人次，活動報名多秒殺額滿，南市觀旅局表示，民眾平日可報名米其林3星之旅，感受四季采風。（圖由南市觀光旅遊局提供）

2018-09-04 09:22

〔記者王涵平／台南報導〕台南在地主題小旅行豐富多元，2018年參與人數已突破2000人次，活動報名多秒殺額滿，南市觀旅局表示，民眾平日可報名米其林3星之旅，感受四季采風。

南市觀光旅遊局表示，搭配活動規劃及推出多條不同區域深度體驗專屬遊程，網羅重大節慶、農漁事體驗、生態體驗、產地料理等豐富主題，希望民眾上山下海玩不膩，不僅南部旅客參與踴躍，更成功吸引中北部及外國旅客熱情參與。

例如「月津港燈節」及「鹽水蜂炮」推1～2日活動限定套裝行程，吸引738人參加；「國際蘭展」，深入感受後壁農村生活樣貌，吸引500人參與；「楠西梅嶺賞螢季」推來去農家-農事體驗，有70人參加。「國際芒果節」芒果特色餐、採果樂體驗套裝遊程，有292人參團；「七股海鮮節」揪團遊七GO1日遊，共吸引279人；「夏日音樂節」推出專屬遊程，當日有100人參加。

9月底「關子嶺溫泉美食節」，將整合3家東山業者推出活動限定在地風土小旅行在台南好玩卡平台販售，讓民眾到關子嶺享受泥漿溫泉外，也能體驗椪柑採果、龍眼烘焙、咖啡品嚐的產業行程。想要以散步方式深度認識台南的民眾，可選擇在台南旅遊網線上報名台南米其林三星之旅，於星期五至星期日期間，有8條提供免費導覽服務的散步路線。

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