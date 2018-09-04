宜蘭海灘7人遭浪捲走 賈新興：這4個時間點要注意「瘋狗浪」

天氣風險管理開發公司總監賈新興在臉書表示，面對「瘋狗浪」來襲，其實是有跡可尋，並依據海洋大學海洋環境系教授蔡政翰的研究及氣象局說明做出釋疑。（資料照）

2018-09-04 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣在周日下午接連發生3起溺水事件，共有7人被海浪捲走，天氣風險管理開發公司總監賈新興在臉書表示，面對「瘋狗浪」來襲，其實是有跡可尋，並依據海洋大學海洋環境系教授蔡政翰的研究及氣象局說明做出釋疑。

賈新興表示，在遙遠地方形成且能夠跑到台灣的浪就叫「湧浪」（或長浪），然而所謂的「瘋狗浪」就是大的湧浪。

另外，賈新興指出，「瘋狗浪」出現有幾個時機點可循，分別是冬天時，東北季風強盛時東北角海岸會有大湧浪出現；夏天時，西南季風強盛西南海岸線需注意大湧浪；颱風若在您所要去的海邊的外海，需特別小心；農曆初一或十五前後3天之滿潮時間。

至於湧浪為何會變大，賈新興表示，原因在於當湧浪移動到岸邊時，會和某地海邊海水及海底地形形成區域近岸浪，產生共振現象而變成巨浪；外海長浪在變淺的大陸棚上，相位速度變慢，波峰受波浪擠壓而變高，而當波的振幅變大後，非線性所持有的陡峭化特性，會使波峰高漲，衝到岸邊形成巨浪；外海長浪傳到近岸時，若逢近岸海流變化，常會形成大湧浪，並快速向岸邊推進而與某地近岸浪作用，在磯岩或防波堤產生巨浪。