大台北高溫飆36度 週六起鋒面接近

今日白天各地依然晴朗炎熱，大台北地區有機率出現36度的高溫。（資料照）

2018-09-04 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天各地依然晴朗炎熱，大台北地區有機率出現36度的高溫，午後各地山區以及南部、東南部地區易有局部短暫雷陣雨。

今日中南部沿海地區在清晨至上午仍會有局部短暫陣雨，其他地區則為晴朗炎熱天氣，預測西半部及東北部的高溫可達33至35度，大台北地區有機會出現36度以上高溫，花東約32度左右。午後各地山區以及南部、東南部地區易有局部短暫雷陣雨，並易有較大雨勢，提醒在這些地區以及山區附近活動的民眾留意午後天氣變化。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門以及澎湖為「普通」等級；宜蘭以及花東空品為「良好」等級。另外，受到西南風增強影響，今日苗栗以北、基隆北海岸、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風；北部、東北部及馬祖沿海地區仍有長浪發生機率，海面浪高可達2至3公尺。

週三至週五（5日至7日）清晨至上午西半部地區仍有飄雨機率，隨著水氣漸增，各地大多為多雲、午後有短暫雷陣雨的天氣型態，午後雷陣雨的範圍增廣，雨勢也較為明顯。週六至下週一（8日至10日）隨著鋒面接近，東北風稍增強，台灣附近天氣較不穩定，各地整天降雨機率提高，尤其北部及東半部地區下雨的範圍會較多；週日、週一除了北部、東半部外，中南部山區也有短暫陣雨出現，其餘地區仍以午後雷陣雨的天氣型態為主。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 36 25 ~ 33 26 ~ 32 25 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）