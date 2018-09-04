09/04 各報重點新聞一覽

中國教育部強迫全國中小學學生在3日開學前，闔家收看中央電視台播出的宣傳影片《開學第一課》，部分家長指責節目播出香港影星成龍說法，質疑「教吸毒嗎？」（取自網路）

2018-09-04 06:13

自由時報

逼看央視「開學第一課」 中國家長怒：教壞小孩

中國教育部延續往年傳統，強迫全國中小學學生在三日開學前，闔家收看中央電視台播出的宣傳影片《開學第一課》；數千萬家庭一日晚間八點準時守在電視機前等待節目開播，卻足足看了十餘分鐘的商業廣告，正片才開始播放。此事隨即登上「微博」熱搜榜，中國家長群起撻伐當局「無恥」、「教壞小孩」、「唯利是圖」。央視二日為此公開道歉。

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台灣全球最大保麗龍廠 爆兒爭產撕破臉

全球最大保麗龍（發泡聚苯乙烯）廠「見龍化工」創辦人廖有章二○一○年離世後，其兩子為爭家產鬧得不可開交，甚至對簿公堂，連老母親都被扯進來！

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空軍活動中心地上權 元大銀82億得標

位於北市仁愛路三段的空軍官兵活動中心（空官俱樂部）地上權案昨開標，共吸引元大銀、南山、新壽、全球人壽及富邦人壽五家業者競標，最終由元大銀以八十二．○一億元、溢價率二二三％「逆轉」擊退南山人壽；每坪單價七二○萬元，更創下地上權「地王」紀錄。

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蘋果日報

減稅 6口家省4000 基本生活費新算法 149萬戶受惠

減稅紅包來了！財政部推動《納稅者權利保護法》修正案，修正去年才上路的基本生活費用計算方式，減稅主要受惠家庭為多口之家，包含扶養人數多、沒有使用到其他扣除額者；新制預估可回溯至今年元月1日上路，明年5月報稅使用，共149.6萬戶受益，平均每戶可省2845元，惟稅損會暴增至42.56億元。

墾丁迪迪小吃月底熄燈 觀光雪崩 3大名店剩1家苦撐

觀光客遞減的屏東墾丁再傳壞消息！繼去年元老級金灘PUB結束營業後，有24年歷史的南洋異國料理「迪迪小吃」也將在月底收攤，面對老店陸續收攤，讓人憂心墾丁前景不再，學者建議應打造觀光友善空間，包括交通、住宿與行程都要符合觀光客胃口。

聯合報

東奧正名公投連署遞件 體壇憂恐犧牲運動員未來

東京奧運台灣正名行動小組等團體昨天向中選會遞交五十二萬六六八八份公投連署書，大幅跨過第二階段門檻，可望成案。此案恐將牽動兩岸關係更敏感的神經，體育界人士也擔心繼我被取消東亞青運舉辦權後，未來國際體育賽事的參賽權可能遭到更大的挑戰。

分級醫療上路兩個月 減診效應浮現

健保署力推分級醫療，七月起區域級以上醫院每年門診減量百分之二，超過不予給付；推動兩個月效果逐漸浮現，部分醫院以減診、限制掛號或調漲掛號費因應，但患者質疑減診影響就醫權利。

中國時報

公投綁大選 3案1票匭

今年11月24日縣市長選舉公投綁大選，中選會原定1案1票匭，但因公投案爆增，中選會主委陳英鈐昨首度表示，年底公投若有9案，可能採取3案1票匭，每3個案一起開票，共分3個票匭，開票時，先開九合一選票，再開公投票，中選會預估開票時間可能超過午夜。

柯P警告 陸打壓將愈來愈強

民間發起2020東京奧運台灣正名公投案，台北市長柯文哲3日赴市議會總質詢，被問到東奧正名有新的進展，柯文哲說，這是由民間發動，他表示尊重，但這些都是被標籤化，大陸對台灣會打壓愈來愈強，最差的情況就是台灣不能參加東京奧運。