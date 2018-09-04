母子都蒙洗腎苦 富二代水果咖啡創業走出輕生陰霾

洗腎人蔡明憲（左）在南市東區裕農路打造水果咖啡吧，其獨生女（右）是他的得力助手。（記者王俊忠攝）

2018-09-04 00:15

〔記者王俊忠／台南報導〕洗腎人蔡明憲父親是前不分區國代蔡義雄，家世顯赫，年輕時就做過建設公司、營造業多種生意，常為應酬喝酒；有多年天天喝感冒糖漿成癮、搞壞身體，不到50歲就開始洗腎；其母也是洗腎人，面對母子都洗腎的困境，蔡明憲從一度萌生短念到重新振作，用自己熱愛的水果咖啡吧挑戰洗腎人生。

因為童年家境優渥，蔡明憲從小沒吃過什麼苦，南台科大電機科系畢業後，他沒有學以致用、做房仲、開過建設公司、營造廠，由於生意需求常應酬喝酒，26歲就罹患猛爆性肝炎，接著糖尿病、急性胰臟炎與痛風多種疾病都上身；也曾在幾年間天天喝知名的感冒糖漿、濫用成癮。

去年6月，47歲的蔡明憲腎臟嚴重萎縮、只好接受醫師建議按時洗腎。蔡明憲說，因為母親喜歡吃重鹹口味食物、又少運動，4年前也成了洗腎人，如今一家兩口都洗腎，若非有健保補助，日子可能捱不下去。

蔡明憲表示，自己年少輕狂，在女兒3歲時與前妻離婚，他獨力扶養孩子成長。因為母親在少女時期曾在美國人家庭服務、經常喝咖啡，小時候家裡常有咖啡可喝，也因此10多年前自學摸索沖泡咖啡的技藝，沒有拜師學藝。

蔡明憲曾在高雄西子灣渡船口前經營特色咖啡店，觀光局還要把蔡的咖啡店列入台灣10大特色商店，但因母親洗腎、健康每下愈況，為了照顧母親、毅然結束西子灣咖啡店事業，回台南盡孝道。

回台南後，蔡騎改裝的咖啡腳踏車在東區崇學路賣咖啡，市場反應不惡，賣了約2年，蔡明憲認為生意雖不錯，但路邊攤靠天吃飯、不是可長可久的事業，決定收掉咖啡單車攤，後來找到東區裕農路633號租下騎樓經營熱帶水果咖啡吧，今年7月開始營業，女兒是他的得力助手。

蔡明憲透露，當知悉不算老的自己必須終身洗腎，有如晴天霹靂，一度萌生短念，但想到還要照顧洗腎母親，只好強忍、接受命運撥弄；他說創設的水果咖啡吧，把檸檬皮、香橙、土產鳳梨、草莓醬都融入咖啡，希望打造像墾丁、馬爾地夫般的熱帶風情，在市區就能享受熱帶風情的咖啡。

南市洗腎人協會理事長陳啟文表示，如果可行，計劃邀請蔡明憲為其他洗腎人教學如何沖泡咖啡的技藝，輔導腎友們創業。