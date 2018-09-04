農曆7月溺斃冤魂多！ 命理師提醒7點「防被水鬼抓交替」

2018-09-04 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前發言人、黨產會委員楊偉中上月底因救愛女不幸溺斃，這2天宜蘭縣南方澳內埤海灘、南澳神秘海灘也傳出多起民眾被大浪捲走的意外，造成6死1失蹤的悲劇。對此，知名命理師「小孟」老師指出，這些情況或許和農曆7月「抓交替」的習俗有關，他也提出7點守則請民眾多加注意！

現在正值俗稱鬼月的農曆7月，這期間有許多不能做的禁忌，少去海邊、溪河玩水以防水中冤死的鬼魂抓交替的說法從古流傳至今，家中長輩也常常耳提面命要晚輩注意。《三立新聞網》報導，對此，小孟老師表示，有的海、河或溪邊到了晚上溫度會降低，而「好兄弟」本身就喜歡潮濕的地方，祂們就會在這潮濕的地方靜靜等待「獵物」，趁機把他抓去陰間作伴「抓交替」。

小孟老師也提出7點守則，提醒民眾可以藉此來防範：

一.在下水前勿念心經和佛經，才不會讓好兄弟聚集過來聽，也不能說「有水鬼」。

二.手腳可綁象徵太陽的金線，如果好兄弟要來抓，金線會射出一道金光，讓牠們退散。

三.若不幸溺水應先保持冷靜，腦中想著太陽光很大、生命中最重要的人，此舉能讓正向意念提升，可以幫助逃離惡運。

四.身上可噴艾草水，會有無形的保護「產生結界」，能讓好兄弟不敢靠近。

五.如果下水前起雞皮疙瘩，恐怕是被好兄弟盯上在摸你，這種情況千萬不要下水。

六.如果前晚夢見神明、祖先，這形況代表祖先與神明在警示你，注意危險別下水。

七.前晚作惡夢也千萬不要下水，這種情況有可能是好兄弟對你做了記號。