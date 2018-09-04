南屏東沒電車 鐵道迷連署潮枋段優先電氣化

2018-09-04 00:12

［記者陳彥廷／屏東報導］環台鐵路電氣化目前僅剩潮州到台東間的南迴線部分路段，相較今天交通部長吳宏謀到屏東推廣屏東特色彩繪電車，代表已電化路段的運輸效率將更上一層樓，但反觀原本就「站尾包衰」的潮州以南站點，在數次大改點中竟是逐步調降停靠列車，不少居民都認為，屏東鐵路交通已經很慘，但潮州以南未電氣化更是二等公民！就有鐵道迷在公共政策網路參與平台「提點子」提出讓屏東人頻繁出入的潮州枋寮段優先電氣化並通車的連署。

查詢台鐵時刻表，目前新左營往返枋寮間的區間車1天僅北上3班、南下2班，目前看來10月的大改點，也沒有起色依舊5班，延線小站從東海、佳冬、林邊、鎮安、南州及崁頂要搭乘北上達屏東甚至高雄，班次是少得可憐。

鐵道迷顏佑任日前在公共政策網路參與平台「提點子」公共政策網路參與平台「提點子」指出，在民國104年屏東至潮州鐵路雙軌高架電氣化完工，屏東至潮州的火車班次大增，對來往高雄、屏東和潮州就業、就學的民眾是一大福音。不過，屏南地區的民眾因為屏東潮州段的鐵路高架化完工，列車改至潮州發車及南迴鐵路電氣化（潮州至臺東段）夜間施工班次減班之影響，導致屏東線鐵路潮州枋寮段的沿線居民交通更為不便，一天來往新左營至枋寮的區間車，來回總共只有5班。

潮州以南沿線居民對停靠列車過少、班距極大，若到潮州轉車又得耗上時間是微詞已久，但沒有改善還每況愈下，有居民自嘲因未電化，所以只能到潮州轉電化列車；顏佑任指出，南屏東的小站，尤其是沿線的無人招呼站（崁頂、鎮安、東海）交通，更屬極嚴重的交通困境，要等待開往新左營的區間車是難上加難，認為政府應該要正視南屏東交通不便的事實，實踐台灣南北的交通平權。

他說，屏東線鐵路的運量近年是屢創新高，若屏東線鐵路全線雙軌電氣化，運量應可再創高，成為台鐵最賺錢的路線。在高鐵南延屏東之前，交通部應積極推動南迴鐵路電氣化工程屏東線鐵路潮州至枋寮段於2019年優先通車並雙軌電氣化，達成屏東線鐵路全線雙軌電氣化之目標。

2015年改點後，屏東縣政府在就開始不斷接獲針對列車越來越少的陳情，官員指出，潮州以北電氣化後，枋寮原本有近20班列車可直達高雄卻減至5班，其餘皆得從潮州轉車，讓潮州以南的小站附近居民卻步，建議鐵道局可評估潮枋段是否可優先通車。

鐵道局強調，整個南迴線的電氣化通車是最大目標，對民眾建議的部分路段先通車，是可作進一步討論，但強調仍得依專業的工程角度評估。

顏佑任則說，政府對屏東的電氣化及雙軌工程，一直以來都是作半套，現在雖提昇潮州以北的運輸，但數度改點後卻也減少原車班就少的潮州以南站點，而潮州至枋寮段是沿線居民賴以通勤到高雄、屏東的重要交通，政府應積極推動此路段於2019年優先通車，因此提出連署，盼廣大縣民響應。