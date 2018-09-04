107年度原住民族語測驗開始報名

2018-09-04 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕107年度原住民族語言能力認證測驗今天（9/3）起受理報名，截止至10月5日，並於12月8日辦理測驗。不分種族、國籍、年齡、學歷，均可報考，歡迎族人及非原住民民眾踴躍報名，一同評量學習族語的成果。過往常有考生資料有誤或不齊全，原民會提醒，資料送出前務必多加檢查，以免影響報考權益。

本次測驗中的中高級為今年新設立的級別。原民會特別提醒就讀國民中小學、高中職、五專及二專之在校學生，一律由學校協助使用「網路團體報名」方式進行報名，在校學生想要報名的話，可先詢問校方是否已協助完成報名；而其餘報名者，則可透過「網路團體」、「個人報名」或「通訊報名」等方式完成報名手續。

原民會指出，「原住民族語言發展法」施行三年後，原住民參與公務人員特種考試原住民族考試、公費留學考試，需具備原住民族語言能力認證，若原住民族沒有取得認證，未來就業或升學將減少優勢。另外，原民會提供免費線上學習資源，意欲學習者可透過網路即可免費下載學習資源等資料，安排學習進度，對平日原住民族語學習與族語的實際應用有莫大助益。

本次測驗之簡章將陸續寄發至各直轄市及縣（市）政府原住民族行政局（處）、教育局（處）及原住民族地區55個鄉（鎮、市、區）公所，詳細報名資訊可參考簡章或向原民會網站及107年度原住民族語言能力認證網站查詢。