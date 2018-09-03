惠文國小國際機器人賽逆轉奪金 大會竟準備五星旗

惠文國小學生征戰國際機器人賽逆轉鍍金。（記者蘇孟娟攝）

2018-09-03 23:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市惠文國小學生包括張文瀚、陳昱安、賴宥任2日代表台灣挑戰在菲律賓舉行的國際奧林匹克機器人大賽友誼邀請賽（WRO Friendship Invitational 2018），學生製作的機器人僅花22秒，就達成將不同顏色的物品分類到對應顏色區任務，以遙遙領先的佳績摘下國小組金牌；大會頒獎時原準備五星旗，學生及教師嚴正爭取後，持自備的國旗上台領獎，享受為國爭光的榮譽。

惠文國小去年成立機器人社團，今年更設立創新教學實驗教室推廣創客教育，也發展機器人教育，其中六年級學生張文瀚、陳昱安、賴宥任組隊挑戰機器人大賽，先取得國內中南區分區賽第1名，取得代表參加在菲律賓舉行的國際奧林匹克機器人大賽友誼邀請賽，與來自13個國家隊伍競技。

為期兩天的比賽讓學生各在2個半小時內設計及組裝完成能將不同顏色的物品分類到對應顏色區的機器人，兩天的任務路線會現場略做調整，選手臨時修正，最後取兩天賽程最佳成績論高下。

張文瀚、陳昱安、賴宥任說，大會的題目會現場修正，僅管賽前在國內就模擬可能狀況，沙盤推演反覆練習，但臨時還是有不少狀況，像是第一天賽事，大會在其中機器人行經紅區的路線加裝一道牆，機器人要繞道而行，他們修正多次，機器人抵達目的地也花了比平時長的時間。

雖然速度掌控及準確率都還在水平之上，但俄羅斯隊伍設計的機器人正好原本規劃的路線就不行經紅區，以致未受大會臨時加的障礙影響，第一天比賽結束後，惠文小將僅拿到110分，落後俄羅斯隊60分。

後段比賽逆轉俄羅斯 力爭以自備國旗上台領獎

第二天的賽程任務相同，但大會臨時設定障礙又變動，變更原有物品擺放位置，3人在2個半小時內反覆修正、測試，上場後機器人邊掃物進來時已先分類放好位置，等抵達對應顏色區時能準確把相對顏色的物品放人，有效縮短時間，結果僅花22秒就完成收貨、分類擺到對的位置任務，準確率達百分百，獲得滿分。

反觀第一天領先的俄羅斯隊第2天失誤連連，花了66秒時間才完成，讓惠文國小學童以大幅領先的成績逆轉奪金，讓3人興奮不已。

惠文國小校長曾金美指出，3名金牌選手上台領獎時還發生插曲，大會竟準備五星旗，幸好選手出國授旗時，有特別準備國旗讓選手帶去，現場教練黃凱輝跟學生向大會嚴正爭取，最後順利持國旗及校旗上台領獎，學生享受為國爭光的榮耀都超開心。