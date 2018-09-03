淹水救助刁難？里幹事：不依實際高度難道要我瀆職？

2018-09-03 22:55

〔記者楊金城／台南報導〕台南各地淹水戶為了住家是否達到淹水50公分救助標準，爆怨指責公所刁難，第一線拿尺實際丈量淹水高度的里幹事也怨說：不按照規定，放水？難道叫基層公務員瀆職嗎？台南市政府今天公布淹水20到49公分一般戶救助5000元，對未達淹水50公分的住戶總算有所救助，降低民怨。

淹慘的學甲平和、宅港、三慶、北門錦湖等里長們今為災民抱不平，呼籲放寬救助標準，不要讓淹水戶受「二次傷害」造成民怨，北門區鯤江里新圍部落居民十多人也到公所表達憤怒。

學甲區長邱志榮說，讓淹水戶簽切結書，如未淹水50公分，須退還2.5萬救助金且負法律責任，實地丈量淹水的里幹事不會故意刁難淹水戶。

學甲區明宜里長凃志宏說，八八風災淹水救助由里長出具淹水證明，直到去年還被調查站叫去調查真偽，十分困擾，里幹事嚴格查核這次豪雨淹水戶是否達救助標準，也是避免放水惹禍上身。

淹水戶指政府「從寬、從優、從速、從簡」救助都是假的，北門區長曾榮嘉說，淹水以淹進住家高度為準，里幹事實地丈量，明明只有3、40公分水深，淹水戶也不能硬拗達標，讓第一線公務員恐涉瀆職，只要政府放寬淹水救助標準，公所就會執行。

約1千多戶向北門公所申報淹水50公分，公所實際查核203戶，如含20到49公分淹水一般戶估算約800戶。

麻豆區受理淹水50公分有950戶，麻豆、學甲區淹水20到49公分一般戶尚待調查統計。