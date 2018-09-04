東港迎王的鎮海沙灘…難敵大雨 七河局承諾搬沙填補

東港迎王在即，場地鎮海沙灘因風浪和大雨遭掏沙。（記者陳彥廷攝）

2018-09-04 00:26

［記者陳彥廷／屏東報導］每3年1科的屏東「東港迎王平安祭典」，今年戊戌年為正科年，將於國曆10月28日到11月4日（農曆9月20到27日）盛大舉辦，身負祭典中迎王請水、送王燒王船場地重任的東港鎮海沙灘遭0823大雨，發生些許掏空，擔憂迎王屆時因上萬人擠入海灘，場地恐危險，在地方政要及東隆宮要求下，第七河川局前來現勘後確定將搬沙來填補。

東港迎王平安祭典每科依照傳統，都會在鎮海沙灘請水（請王），最後一天清晨則會在鎮海沙灘送王燒王船，當巍峨王船被火舌捲入，象徵眾人也把代天巡狩的大千歲送返天庭繳旨，是整個迎王祭典最具代表性的畫面，因此供眾人出入踩踏，甚至下水請水的鎮海沙灘完整性就相當重要。

而這個沙灘在上1科就曾發生有安全維護人員下水清雜物、石頭，卻被誤認為遭漂流，當時因下落不明，引發軒然大波，甚至訛傳其已溺水，不過最後證實該名下水的「紅衣男」為安全維護人員，為了其它請水隊伍的安危而率先下水清除，並平安上岸。

0823豪雨，熱低壓就從東港登陸，更刮起9級陣風，鎮海沙灘也因此到「浪淘沙」，沙灘完整性及面積出現破碎，主辦迎王的東隆宮發現屆時場地恐有疑慮，請立委莊瑞雄、東港鎮長徐志雄及縣議員林蔡鳳梅與水利署第七河川局到場會勘，會後決議將搬沙前來填補，維護場地安全。三人皆指出，迎王因為參加的人太多，眾人全擠到沙灘，因雨沖刷出落差或面積不足，要求七河局儘速回復上一科迎王的程度。

七河局長李宗恩表示，經現勘後，發現確實有部分的沙灘遭浪及雨沖洗流失，不過「份量」還算普通，目前考量將從高屏溪清淤的沙過來填補，或是就近從附近海岸搬運，由於迎王舉辦時間為秋、冬季，屆時海流也會搬移沙子，因此浪淘的情形不算是太嚴重。